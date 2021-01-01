وزير الخارجية التركي : بوتين وضع شروط جديدة لعودة التفاوض مع زيلينسكي



بوتين بوتين



كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإمكانية العودة إلى المفاوضات مع أوكرانيا لكن وفقا لشروط جديدة.



وأضاف أوغلو أن الرئيس الروسي أعرب عن ذلك في المحادثات مع نظيره التركي على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا كل يوم.



وتابع: "خلال المفاوضات مع رئيسنا، أعلن بوتين عن إمكانية العودة إلى المفاوضات مع كييف، ولكن بشأن الشروط الجديدة التي ظهرت".

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ماكرون يطالب بالحواروفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكدًا أنه "يجب أن نفترض أنه يمكننا دائماً مواصلة الحديث مع الجميع خصوصًا الذين لا نتفق معهم"، متسائلاً: "ن يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟".وفيما يتعلق بمسألة انقسام أوروبا قال ماكرون إن "انقسام أوروبا هو أحد أهداف حرب روسيا" على أوكرانيا، معتبراً أن "وحدة الأوروبيين (...) أساسية" في هذا الملفّ.وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم من التقارب الحاصل بين روسيا وتركيا في مطلع الشهر المنصرم، محذرين من أن تتحول تركيا لمنصة تجارة لموسكو.وزصف المسؤولون حينها سلوك تركيا مع روسيا في هذا التوقيت بأنه انتهازي للغاية، مؤكدين أن الاتفاقيات بشأن الطاقة والغذاء بين موسكو وأنقرة تثير القلق.وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا في مطلع أغسطس المنصرم على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، بعد لقاء عُقد بينهما في سوتشي الروسية على ضفاف البحر الأسود.