9 أطعمة ترفع الخصوبة بسرعة .. تعرف عليها



الخصوبة الخصوبة



توجد عدة أطعمة ترفع الخصوبة لدى الرجال وتزيد عدد الحيوانات المنوية وهى لا تقتصر على الجرجير والكوارع والحمام كما يعتقد البعض بل عددها أكبر بكثير.



ووفقا لما جاء فى موقع “novaivffertility” هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من عدد الحيوانات المنوية وتزيد الخصوبة، إليكم أبرزها:



بيض

البيض خيار صحي لزيادة عدد الحيوانات المنوية لأنها مليئة بالبروتين ورفع الخصوبة كما يحمي البيض الحيوانات المنوية من إتلاف الجذور الحرة ويحسن حركتها وتساعد العناصر الغذائية الموجودة في البويضة في إنتاج حيوانات منوية أقوى وأكثر صحة وتحسين الخصوبة.

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سبانخحمض الفوليك جزء لا يتجزأ من النمو الصحي للحيوانات المنوية. تعد الخضروات الورقية مصدرًا غنيًا لحمض الفوليك، وتعد السبانخ مكملًا مثاليًا لتضمينه في نظامك الغذائي.تقلل المستويات العالية من حمض الفوليك من عدد الحيوانات المنوية غير الطبيعية في السائل المنوي وبالتالي تزيد من فرص الاختراق الناجح للحيوانات المنوية في البويضة.السبانخالسبانخموزتساعد الفيتامينات مثل A و B1 و C الموجودة في الموز الجسم على تصنيع خلايا منوية أكثر صحة وقوة. يعتمد عدد الحيوانات المنوية أيضًا على هذه الفيتامينات والموز غني بهذه الفيتامينات ويحتوي على إنزيم نادر يعرف باسم البروميلين ويمنع هذا الإنزيم الالتهاب كما يساعد الجسم على تحسين جودة الحيوانات المنوية وعددها.جذور الماكامن المعروف أن جذور الماكا تزيد من عدد الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة و يميل الرجال الذين يستهلكون هذه العشبة كمكمل غذائي إلى زيادة حجم السائل المنوي، كما يمتلكون حيوانات منوية ذات قدرة أفضل على الحركة.5 أطعمة ومشروبات تدمر خصوبة الرجال.. احترس منهاأفضل طريقة لعلاج البواسير بدون أدويةتامر حسني حذر منه .. شيء في كل بيت يسبب السرطانهتدمرك.. أسوأ طرق علاج البواسيرنبات الهليونالهليون نبات غني بفيتامين ج وله عدد من الآثار الإيجابية على الحيوانات المنوية وإنه يحارب الجذور الحرة وكذلك يحمي خلايا الخصية مما يمهد الطريق لتحسين عدد الحيوانات المنوية ، وزيادة الحركة ، وجودة الحيوانات المنوية.الشوكولاته الداكنةتحتوي الشوكولاتة الداكنة على حمض أميني يسمى L-Arginine HCl والذي ثبت أنه يساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية وحجمها ويمكن أن يؤدي الاستهلاك بكميات محدودة إلى تحسين عدد الحيوانات المنوية إلى حد ما.عين الجمل “ الجوز”المكسرات مصدر جيد للدهون والبروتينات الصحية. الدهون الصحية ضرورية لإنتاج غشاء الخلية لخلايا الحيوانات المنوية وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على زيادة حجم الحيوانات المنوية عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى الخصيتين مما يزيد الخصوبة بسرعة.يساهم محتوى الأرجينين في الجوز في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز أيضًا في إزالة السموم من مجرى الدم.بذور اليقطينفيتوستيرول ، المعروف بتحسين إنتاج هرمون التستوستيرون في الجسم ، هو أحد المكونات الموجودة في بذور اليقطين وهذا يساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة وتحتوي هذه البذور على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة حجم السائل المنوي.الأطعمة الغنية بالزنكيلعب الزنك دورًا كبيرًا في إنتاج خلايا الحيوانات المنوية وزبادة الخصوبة وهو موجود فى بعض الأطعمة مثل الشعير والفاصوليا واللحوم الحمراء غنية بالزنك ويجب تضمينها في نظامك الغذائي لزيادة عدد الحيوانات المنوية والخصوبة لدى الرجل ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى انخفاض في حركة الحيوانات المنوية ، مما يقلل من الخصوبة.