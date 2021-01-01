تعرف علي .. موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي بنهائي البطولة العربية لكرة اليد



الزمالك والترجي التونسي الزمالك والترجي التونسي





ضرب كل من فريقي الترجي التونسي والزمالك المصـري موعداً في نهائي البطولة العـربية للأندية أبطـال الدوري والكأس المؤهلة لبطولة العالم "سوبر جلوب 2022" بعد فوزهما في مواجهـات نصف النهائي التي احتضنتها قاعة الحمامات التونسيـة وسط حضـور جماهيري غفيـر في اللقاء الأول الذي جمـع بين الغريمين التقليديين "الترجي – الإفـريقي".





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وتأهل التـرجي التونسي للمبـاراة النهائية بعد تغلبه على الإفـريقي التونسي بفارق 6 أهـداف 22-28 , حيث تسيـد الترجي اللقاء منذ بدايته واستطاع ان ينهي الشـوط الأول متقدماً بنتيجة 15-12، وواصل تقدمه بالنتيجة خلال مجـريات الشوط الثـاني حتى أنهى اللقاء لصـالحه وحصـل لاعبه "حسن الجماعي" على جائزة أفضـل لاعب في المبـاراة.وفي اللقـاء الثاني، حجز فريق الزمالك المصري التذكرة الثانية للمباراة النهائية بعـد فوزه على الكويت الكويتي بعد ان أنهى الشوط الأول لصـاله 14-10، ليواصل تقدمه في الشوط الثـاني محافظاً على الفارق التهديفي حتى الدقيقة 9 بنتيجة 16-20 قبل ان ينتهـي اللقاء بنتيجة 31-25.ومن المقـر أن تقام المباراة النهائية يوم الثـلاثاء المقبـل على أن يتم تحديد الوقت والمكان خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد اليوم الاثنين في مقر اللجنة الفنيـة في مدينة الحمامات.