عشبة سحرية تُخلصك من السموم الزائدة في الكلى



عشبة القراص عشبة القراص



أعتاد الناس على استخدام عشبة القراص في جميع أنحاء العالم كـ نباتات طبية ..حيث تحتوي أجزاء عشبة القراص على حمض الفورميك وسليكون ،واملاح البوتاسيوم وجلوكوكونيين وحديد ، وفيتامينات أ، ج.



فوائد عشبة القراص

وقد استخدم أبناء سيناء عشبة القراص كمادة مدره للبول فهي تخلص الجسم من السموم سريعًا، كما أنها تحسن من كفاءة امتصاص العناصر الغذائية في المعدة و الأمعاء و يسهل من عمليات الهضم و الإخراج و تحفز الغدد الليمفاوية مما يساعد الجسم على التخلص من السموم الزائدة في الكلى ..كما تم استخدام عشبة القراص لتخفيف آلام عرق النسا بطريقة الكمادات حيث يؤخذ أجزاء النبات ويعمل منه كمادات توضع على مواقع الألم فيختفي الألم.



وتؤخذ العشبة، كذلك لتنبيه وتنشيط الدورة الدموية ولتنظيف الجسم في حالات التهاب المفاصل والروماتزم والنقرس والإكزيما، ولغرض إدرار الحليب للأمهات المرضعات وللعشبة العدد من الفوائد الصحية مثل قدرتها على تخلص السموم الزائدة في الكلى، و تحسين كفاءة التمثيل الغذائي و تعزيز مناعة الجسم و صحته و تحسين مستويات الطاقة و إدارة الحيض و زيادة كتلة العضلات ، و تنظيم النشاط الهرموني ، و منع مرض السكر وانخفاض ضغط الدم ، و تحسين الجهاز التنفسي ، و تهدئة البواسير .

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مكونات عشبة القراصوتحتوي عشبة القراص على المكونات النشطة التي تؤثر على صحة الإناث تهدي من أعراض ما قبل الطمث و أعراض الطمث المؤلمة و تهدي من الإنتفاخات .وتعمل عشبة القراص علي انتاج كرات الدم الحمراء و فيتامين سي الذي يحسن من إمتصاص الحديد بالجسم و يزيد من نسبة الهيموجلوبين و يزيد و يحفز الدورة الدموية التي تساعد على إلتئام الجروح و وصول الأكسجين لكفاة انحاء الجسم من تعزيز مستويات الطاقة ، كما أنها تخفف من التعب و فقر الدم و ضعف العضلات و الإرهاق و تقضي على الصداع .استخدام عشبة القراصويستخدم جذور نبات القراص كمادة مضادة للمشاكل الصحية الناتجة عن التضخم الحميد للبروستاتا، بل وبحسب إحدى الدراسات فإن لمستخلص جذور عشبة القراص مفعولا مانعا لنمو الخلايا السرطانية في البروستاتا.وباستخدام أوراق عشبة القراص كالشاي فإنها تخفض ضغط الدم. وتجعل الدم "خفيفا" مما يساعد ذلك على منع جلطات الدم.، كما تحتوي العشبه على مواد مدره للبول تؤثر على الكلى كما انها تساعد على تفتيت الحصى و يساعد على التخلص من السموم و تحمى من إلتهابات المثانة و احتباس السوائل الزائدة بالجسم .و عشبة القراص تقوي آلية الجسم الدفاعية، وتحفز نشاط الخلايا "العملاقة" البالعة للجراثيم ، كما أن نبات القراص مفيد كشراب وكغذاء أيضا في أوقات زيادة خطر الإصابة بالأمراض المُعْدية.فوائد عشبة القراص في علاج إلتهابات المفاصلوالنبات فعال في التخفيف من إلتهابات المفاصل، وفي حالات النقرس و تهدئة آلام العضلات وتستخدم العشبة لنضارة البشرة و امراض إلتهابات الجهاز الهضمي .ويوجد محاذير عند إستعمال العشبة خاصة في حال انخفاض ضغط الدم او انخفاض نسبة السكر بالدم تكون خطيرة و تكون خطيرة جدًا في الشهور الاولى من الحمل يمكن إستشارة طبيب أخصائي.