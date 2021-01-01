اشتباكات عنيفة مع الشرطة وجرحى في لندن



اشتباكات عنيفة مع الشرطة اشتباكات عنيفة مع الشرطة



شهدت شواع العاصمة البريطانية لندن صباح اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للنظام في إيران خرجوا للتظاهر اعتراضا على مقتل الشابة مهسا أميني الأسبوع الماضي، على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بيان أصدرته شرطة بريطانيا قوله: إن المظاهرات في لندن اندلعت أمس أمام السفارة الإيرانية في لندن واحتشد فيها المئات، إلا أنه سرعان ما احتدم الوضع في الساعات الماضية واشتبكوا مع قوات الشرطة، ما أسفر عن وقوع جرحى من الجانبين.



وأضاف بيان شرطة بريطانيا أن العديد من ضباط الشرطة تعرضوا لإصابات وتم نقل 5 منهم إلى المستشفى بعد إصابتهم إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصا من المتظاهرين.

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تعيش إيران في الوقت الراهن على صفيح ساخن بعد اندلاع أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ مظاهرات الوقود في 2019؛ إذ خرج آلاف المتظاهرين في شوارع إيران على خلفية اعتقال شرطة الأخلاق الإيرانية للشابة مسها أميني وتعذيبها ووفاتها الأسبوع الماضي.