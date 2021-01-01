مواصفات هاتف OPPO A77s المرتقب

تقدم شركة Oppo للأسواق في نهاية شهر سبتمبر إصدراها المتوسط من الهواتف الذكية OPPO A77s، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة حول مواصفات هذا الإصدار.
تؤكد التسريبات على أن هاتف OPPO A77s يأتي بشاشة LCD بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض HD+، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
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