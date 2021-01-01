مواصفات هاتف OPPO A77s المرتقب



OPPO A77s OPPO A77s

تقدم شركة Oppo للأسواق في نهاية شهر سبتمبر إصدراها المتوسط من الهواتف الذكية OPPO A77s، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل كاملة حول مواصفات هذا الإصدار.



تؤكد التسريبات على أن هاتف OPPO A77s يأتي بشاشة LCD بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض HD+، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية التي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل وتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم Oppo الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12.1، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتي بنموذج يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، أو نموذج أخر بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، مع دعم الذاكرة الإفتراضية بسعة 5 جيجا بايت رام.كما ينطلق A77s بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ومن المتوقع أن تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، ويتميز الهاتف بسماكة 7.99مم، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف في الأسواق بسعر 209 دولار.