يحوز هاتف HONOR 70 على لقبيّ “الأفضل في مؤتمر IFA” “وأفضل هاتف لتصوير الـ Vlog” من خلال عِدة وسائل إعلام عالمية وشرق أوسطية

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شركة HONOR تستحوذ على 35 جائزة إعلامية عالمية من IFA، بينما يستحوذ هاتف HONOR 70 لنفسه على 21 جائزة من بينهم!



لأول مرة في تاريخها، اعتلت شركة HONOR – العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا – منصة معرض IFA للإلكترونيات الإستهلاكية. وذلك لإلقاء الكلمة الافتتاحية التي قدمنا خلالها رؤيتنا لمبادرة “نحو مستقبل مُترابط”، كما أعلننا عن بدء توّفر أحدث مُنتجات الشركة، وهو سلسلة هواتف N Series، في الأسواق العالمية.



يتفوق هاتف HONOR 70 بكاميرته ذات الأداء الاستثنائي على باقي الهواتف من نفس الفئة، حيث يمتلك الهاتف الأنيق والنحيف – لأول مرة – كاميرا Sony الجديدة بمُستشعر صور IMX800. أما وضع الـ Solo Cut لتصوير الـ Vlogs فيوّفر لصُناع المحتوى تجربة تصوير جديدة للـ Vlogs تُشبع ما يطمحون إليه. وقد أُعجب الحاضرون في IFA بهذه الخاصية تحديدًا.

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حازت شركة HONOR على 35 جائزة من جهات إعلامية عالمية هذا العام، بينما استحوّذ هاتف HONOR 70 لنفسه بـ 21 جائزة عن خصائص مُتنوعه فيه. وقد لقّبت عدد من وسائل الإعلام العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا هاتف HONOR 70 بلقب “الأفضل في IFA”.وقالت TechRadar – الشركة العالمية المتخصصة في وسائل الإعلام التقنية – أن هاتف HONOR 70 “أحد أفضل هواتف Android لهذا العام”. كما ذكرت Forbes – وهي واحدة من أهم وسائل الإعلام الدولية المُختصة في مجال الأعمال – أن هاتف HONOR 70” ” جهاز مُميز ويمتلك قدرات عديدة.تم تكريم هاتف HONOR 70 أيضًا كـ “أفضل هاتف لتصوير الـ Vlogs” من خلال ثلاث من المؤسسات الإعلامية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهُم “الخليج تايمز”، “ليالينا” و “Gadget Voize“. صحيفة “الخليج تايمز” هي الصحيفة الأولى التي يتم إصدارها من دبي إلى العالم كله، وهي مُختصة في أخبار العديد من المجالات المُختلفة. أما مجلة “ليالينا”، فهي الأولى في مجال الموضة والترفيه في الشرق الأوسط. في حين أن “Gadget Voize” هي منصة رائدة مُتعددة المجالات في الشرق الأوسط.بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم منتجات جديدة أُخرى من شركة HONOR، وخاصةً سلسلة الهواتف N Series من قِبل مؤسسات التكنولوجيا ووسائل الإعلام العالمية. في تقييم HONOR MagicBook 14 الذي أجرته Trusted Review، تم ذكر أنه “كمبيوتر محمول رائع مَعني بالإنتاجية، وبديل رائع لجهاز MacBook Air لمن يُفضلون استخدام Windows.” والجدير بالذكر أن HONOR Pad 8، بفضل أدائه المتميز في مجال الترفيه الصوتي والمرئي، حصل أيضًا على جائزة Best of IFA من مجلة الموسيقى والترفيه المشهورة عالميًا Billboard.تم توفير هاتف HONOR 70 5G – (8 + 256GB) في المملكة العربية السعودية بسعر 1999 ريال سعودي، بينما يتوفر جهاز HONOR 70 5G – (8 + 128GB) – بسعر 1799 ريال سعودي، وذلك في كلٍ من: مكتبة جرير ،STC، Extra، نون، لولو والمتاجر الأخرى. عند شرائك للمُنتج، ستحصل على هدايا مجانية بقيمة 1027 ريالًا سعوديًا، بما في ذلك HONOR CHOICE Earbuds X2، والضمان الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب واقي الشاشة الذي يصلح لمُدة 6 أشهر، وغيرها الكثير. كِلا الإصدارين من الهاتف يتضمنان Google Mobile Services.نبذة عن HONORهي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجيرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.