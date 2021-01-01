تطلق هواوي هاتف Nova 10 SE بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل



Nova 10 SE Nova 10 SE

أطلقت العملاق الصيني هواوي هاتف Nova 10 SE بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.



ينطلق أحدث إصدار من سلسلة هواتف Nova 10 اليوم بشكل رسمي بعنوان Nova 10 SE والذي ينضم إلى الإصدار الرئيسي وإصدار Pro من السلسلة.



ويتميز Nova 10 SE بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض HD+، كما تتميز الشاشة بتصميم مسطح وتأتي بأبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم هواوي هاتف Nova بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI، أيضاً لا يدعم الهاتف تطبيقات وخدمات جوجل، من جانب أخر لم توضح هواوي الرقاقة التي تدعم هاتف Nova 10 SE.أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W.هواوي تقدم Nova 10 SE بمنفذ USB C، ويدعم اثنان من شرائح SIM، والبلوتوث، وGPS، كما يتميز بسماكة 7.39مم، ووزن 184 جرام.