يأتي جهاز Lenovo ThinkPad T16 G1 بعمر أطول للبطارية وحجم شاشة 16 إنش



Lenovo ThinkPad T16 G1 Lenovo ThinkPad T16 G1

قدمت شركة لينوفو جهاز ThinkPad T16 G1 بتصميم جديد وأبعاد 16:10، كما يأتي بحجم شاشة 16 إنش، مع إختيار في نموذج يدعم إستهلاك منخفض للطاقة.



تقدم لينوفو ThinkPad T16 G1 باثنان من النماذج التي تختلف في قدرة البطارية بين نموذج بسعة بطارية 57 Wh وأخر بقدرة بطارية 86 Wh.



كما يأتي الجهاز برقاقة معالج Core i5-1240P التي تعزز إستمرار شحن البطارية حتى 14 ساعة من التشغيل.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً تقدم لينوفو هذا الإصدار بعدد من المنافذ المختلفة للإتصال، والتي تتضمن 2 من منافذ Thunderbolt 4، وHDMI 2.0b، و2 من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الأول، مع منفذ GBit LAN.ولا تقدم لينوفو هذا الإصدار بالنموذج المميز بشاشة مميزة 4K، والتي تدعم تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، إلا أن النموذج المميز بإستهلاك منخفض للطاقة يأتي بنسبة سطوع 390 nit، ويدعم تغطية لونية بنسبة 80.5 % من ألوان Adobe RGB.كما يضم الجهاز ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4-3200، أيضاً يدعم الجهاز كرت الشاشة المدمج من إنتل، والذي يقدم آداء سريع في التصفح.من جانب أخر يأتي جهاز بسعة تخزين 512 جيجا بايت في PCIe 4.0 SSD من سامسونج، كما يضم شريحة WLAN مميزة بآداء سريع Intel AX 211.أيضاً يضم الجهاز كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل، كما تأتي لوحة المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5مم، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الرئيسي من الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر 1100 دولار تقريباً.