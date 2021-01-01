تقدم سامسونج في السوق الهندي جهاز تلفاز HD ذكي بحجم 32 إنش

أطلقت شركة سامسونج في السوق الهندي أحدث أجهزة التلفاز الذكية الذي يأتي بنموذج رقم 32T4380AK وحجم 32 إنش وجودة عرض HD.
يتميز إصدار سامسونج الجديد من أجهزة التلفاز الذكية بحجم 32 إنش في شاشة LED بدقة 1366 في 768 بيكسل، ومعدل تحديث 50Hz.
ويأتي هذا الإصدار بتصميم ومميزات جديدة، حيث تم إعادة تصميم Samsung TV Plus الذي يأتي بميزة الوصول إلى أكثر من 55 من محطات بث المحتوى الدولية والمحلية، إلى جانب Discovery TV، وينطلق الجهاز بنظام Tizen.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!