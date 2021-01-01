تقدم سامسونج في السوق الهندي جهاز تلفاز HD ذكي بحجم 32 إنش



سامسونج سامسونج

أطلقت شركة سامسونج في السوق الهندي أحدث أجهزة التلفاز الذكية الذي يأتي بنموذج رقم 32T4380AK وحجم 32 إنش وجودة عرض HD.



يتميز إصدار سامسونج الجديد من أجهزة التلفاز الذكية بحجم 32 إنش في شاشة LED بدقة 1366 في 768 بيكسل، ومعدل تحديث 50Hz.



ويأتي هذا الإصدار بتصميم ومميزات جديدة، حيث تم إعادة تصميم Samsung TV Plus الذي يأتي بميزة الوصول إلى أكثر من 55 من محطات بث المحتوى الدولية والمحلية، إلى جانب Discovery TV، وينطلق الجهاز بنظام Tizen.

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كما يدعم الجهاز High Dynamic Range، وتقنية PurColor لدفع صورة مميزة بأعلى جودة عرض في الإضاءة المنخفضة وأيضاً في ضوء النهار.أيضاً تدعم التقنيات عمق في تفاصيل الصورة مع تحسينات في السطوع، والتباين، إلى جانب تقنية Ultra Clean View.كما يأتي جهاز سامسونج بتقنية Dolby Digital Plus لمؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد، كما يأتي الجهاز بعدد من الأنماط التي تتضمن نمط للألعاب، ونمط جهاز الحاسب، مع تقنية عكس الشاشة، ويأتي الجهاز بمكبر صوتي بقدرة 20W، مع اثنان من منافذ HDMI، ومنفذ USB، أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 723.3مم في 425.1 في 85.7مم، ويزن 3.8 كجم.