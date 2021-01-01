تسجل Xiaomi Auto براءة إختراع لنظام شحن السيارات الكهربائية



Xiaomi Auto Xiaomi Auto

سجلت Xiaomi Auto براءة إختراع جديدة لنظام الشحن المطور لدعم السيارات الكهربائية في إطار خطط الشركة للدخول إلى المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.



بدأت العملاق شاومي مؤخراً في إتخاذ خطوات جادة نحو البدء في المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، ولقد سجلت الشركة بالفعل حقوق الملكية الفكرية لنظام شحن هذه الفئة من السيارات.



وتشير ملفات حقوق الملكية الفكرية التي سجلت من “Xiaomi Auto Technology” إلى أن نظام الشحن المطور من الشركة من طرف إلى طرف أخر يدعم الإندماج في نظام شبكة منزلية أو في مؤسسة في أحد الأجهزة الذكية.

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ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من الصين عبر CNIPA، أن ملفات براءة الإختراع تتضمن نظام الشحن الأجهزة، وطرق الشحن، وآلية شحن السيارات، والأجهزة الإلكترونية.