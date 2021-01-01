اقتران القمر مع النجم الاحمر «أنتاريوس»..30 سبتمبر ..

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قال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د. أشرف تادروس، إن السماء تشهد يوم 30 سبتمبر ، اقتران القمر وانتاريوس



اضاف "يقترن القمر مع النجم الاحمر انتاريوس (قلب العقرب) للمرة الثانية خلال هذا الشهر حيث يظهر هلال القمر عن يمين انتاريوس عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى غروبهما الساعة 8:30 مساءا تقريبا".



وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

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وتابع: «يرجى الوضع في الاعتبار أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية، تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء».