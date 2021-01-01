تختبر روسيا منظومة جديدة مخصصة للأقمار الصناعية

أعلنت مؤسسة Sitronics Group، أنها بدأت باختبار منظومة جديدة مخصصة لتلقي ومعاينة بيانات الأقمار الصناعية الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة (AIS) الإلكترونية التي طورناها لتلقي ومعاينة البيانات التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية الروسية".
وأضاف البيان "المنصة تستخدم البيانات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية الرسمية التي تم إطلاقها في إطار برنامج Space-Pi من قاعدة بايكونور الفضائية في التاسع من أغسطس الفائت، هذه الأقمار تستخدم لمراقبة حركة الملاحة البحرية، ويمكنها التعرف على السفن في البحار والمحيطات والحصول على معلومات عن الجهة المالكة للسفينة، وتحديد موقع السفينة ومسارها، وتحديد التاريخ الذي يجب أن تصل فيه إلى وجهتها والميناء الذي ستصل إليه".
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