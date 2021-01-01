تختبر روسيا منظومة جديدة مخصصة للأقمار الصناعية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مؤسسة Sitronics Group، أنها بدأت باختبار منظومة جديدة مخصصة لتلقي ومعاينة بيانات الأقمار الصناعية الروسية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "بدأت مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة (AIS) الإلكترونية التي طورناها لتلقي ومعاينة البيانات التي يتم الحصول عليها من الأقمار الصناعية الروسية".

وأضاف البيان "المنصة تستخدم البيانات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية الرسمية التي تم إطلاقها في إطار برنامج Space-Pi من قاعدة بايكونور الفضائية في التاسع من أغسطس الفائت، هذه الأقمار تستخدم لمراقبة حركة الملاحة البحرية، ويمكنها التعرف على السفن في البحار والمحيطات والحصول على معلومات عن الجهة المالكة للسفينة، وتحديد موقع السفينة ومسارها، وتحديد التاريخ الذي يجب أن تصل فيه إلى وجهتها والميناء الذي ستصل إليه".

وأشار البيان إلى أن الأقمار الصناعية الروسية العاملة مع منصة (AIS) حاليا ما زالت في مراحل اختبارية مختلفة، وبنفس الوقت تقوم بجمع المعلومات والبيانات عن السفن والمركبات البحرية ليتم تخزين وأرشفة هذه المعلومات التي ستساعد مستقبلا على تحسين حركة الملاحة البحرية وضمانة سلامتها.

وكانت Sitronics Group قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تتعاون مع العديد من المؤسات الروسية بهدف إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية في إطار برنامج Space-Pi، وان بعض هذه الأقمار ستستخدم لمراقبة الأرض وبعضها سيحصل على تقنيات متطورة لمراقبة المجال المغناطيسي لكوكبنا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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