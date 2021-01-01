بالفيديو : تقييم جيد لكيا نيرو 2022 في اختبارات الأمان الأوروبية



كيا نيرو 2022 كيا نيرو 2022

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من كيا نيرو بفئة سيارات SUV أن يحصل على 4 نجوم فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان جيدة في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 91% حماية للركاب البالغين

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- 84% حماية للركاب الأطفال- 75% حماية للمارة على الطريق- 60% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات للفئة المزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت كلا السيارتين أنظمة أمان مختلفة ووسائل مساعدة للسائق لكنها لم تساعد بشكل كبير في حصول السيارة على تقييم عالي باختبارات البرنامج الأوروبي.شاهد الفيديو: