بالفيديو : تقييم جيد لكيا نيرو 2022 في اختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من كيا نيرو بفئة سيارات SUV أن يحصل على 4 نجوم فقط بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان جيدة في هذه الاختبارات.
ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:
- 91% حماية للركاب البالغين
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