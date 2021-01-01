ترفع مصر حلوان أسعار سيارات أيولوس A30 موديل 2022

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، الوكيل الحصري لسيارات دونج فينج في مصر، عن زيادة سعرية جديدة لسيارتها أيولوس A30 موديل 2022 ، بلغت قيمتها 20 ألف جنيه، وتتوفر السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات؛ بلغ سعرها بعد الزيادة الأخيرة 475 ألف جنيه مقابل 455 ألفاً.
مواصفات سيارات أيولوس A30 موديل 2022
وتأتي سيارات أيولوس A30، والتي أطلقت لأول مرة منتصف شهر مايو الماضي، بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعته 1500 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر، وينقل الحركة إلى العجلات ناقل حركة سداسي السرعات WET DCT، لتصل السيارة إلى سرعتها القصوى 190 كم/س، كما بلغت متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.4 لتر، عند قطع مسافة 100 كم.
تجهيزات السلامة والرفاهية في أيولوس A30
وزودت السيارة بمجموعة من عوامل الأمان والسلامة منها 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC ، فرامل يد كهربائية EPB، نظام التحكم في الجر TCS، نظام تحكم عند نزول المنحدرات HDC، ونظام تحكم ديناميكي في السيارة ، ونظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.
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