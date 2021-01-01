ترفع مصر حلوان أسعار سيارات أيولوس A30 موديل 2022



أيولوس A30 أيولوس A30

كشفت شركة مصر حلوان أوتوموتيف، الوكيل الحصري لسيارات دونج فينج في مصر، عن زيادة سعرية جديدة لسيارتها أيولوس A30 موديل 2022 ، بلغت قيمتها 20 ألف جنيه، وتتوفر السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات؛ بلغ سعرها بعد الزيادة الأخيرة 475 ألف جنيه مقابل 455 ألفاً.



مواصفات سيارات أيولوس A30 موديل 2022

وتأتي سيارات أيولوس A30، والتي أطلقت لأول مرة منتصف شهر مايو الماضي، بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعته 1500 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر، وينقل الحركة إلى العجلات ناقل حركة سداسي السرعات WET DCT، لتصل السيارة إلى سرعتها القصوى 190 كم/س، كما بلغت متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.4 لتر، عند قطع مسافة 100 كم.



تجهيزات السلامة والرفاهية في أيولوس A30

وزودت السيارة بمجموعة من عوامل الأمان والسلامة منها 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC ، فرامل يد كهربائية EPB، نظام التحكم في الجر TCS، نظام تحكم عند نزول المنحدرات HDC، ونظام تحكم ديناميكي في السيارة ، ونظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX.

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كما اشتملت السيارة على مصابيح ليد نهارية، ومصابيح ذاتية التعتيم، ومصابيح الأمامية والخلفية اتوماتيك LED، وتشغيل المحرك بالبصمة، ومرآة تعمل بالكهرباء، بخاصية التسخين، ودخول السيارة بدون مفتاح، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات الداخلية على فتحة سقف كهربائية، ومقاعد جلد، وكاميرا 540، وعجلات رياضية مقاس 17 بوصة، ومقاعد السائق كهربائية، وتكييف هواء، وشاشة عرض مقاس 10 بوصة، وبلوتوث وUSB.