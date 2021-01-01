تستدعى تسلا الأمريكية أكثر من مليون سيارة

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أعلنت شركة تسلا أنها تستدعي حوالي 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة في نظام عكس النوافذ التلقائي، وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم الخميس الماضي، عن تقدمها بإبلاغ الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالأمر، وفقا لروسيا اليوم.



موديلات طرازات تسلا المتعطلة

وأوضحت تسلا أن السيارات المستدعاة هي سيارات تسلا Y موديل من عام 2017-2022، و تسلا 3 موديل من عام 2020-2021، وطراز S موديل من عام 2021-2022، و سيارات تسلا X، وبحسب تسلا؛ قد يفشل نظام عكس النوافذ التلقائي في السيارات أحيانا في اكتشاف العوائق عند الإغلاق، ما يزيد من خطر الإصابة.



وأكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المركبات المعنية فشلت في الامتثال لمتطلبات معيار سلامة المركبات الفيدرالية على النوافذ الكهربائية، مضيفة أن الخطأ قد يؤدي إلى قوة مفرطة تضر السائق أو الراكب قبل التراجع.

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وأشارت “NHTSA” بموجب قانون الولايات المتحدة، أنه من غير القانوني لأي شخص، بما في ذلك الشركة المصنعة أو الموزع أو التاجر أو بائع التجزئة، بيع عنصر أو مركبة لا تمتثل للمعايير الفيدرالية لسلامة المركبات، وبناء عليه يجب إصدار استدعاء إذا تم اكتشاف أي من هذه المشكلات.إصلاح العطل عن بعدومن جانبها صرحت الشركة الأمريكية أنه تم اكتشاف مشكلة نظام عكس النافذة أثناء اختبار المنتج في أغسطس، وأشارت إلى أنها لم تكن على علم بأي مطالبات تتعلق بالضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بالاستدعاء، وفي حالة هذا الاستدعاء، لن يُطلب من مالكي تسلا إحضار سياراتهم لإجراء أي إصلاحات حيث تخطط الشركة لمعالجة المشكلة عن طريق تحديث البرنامج عبر الهواء.وأضافت تسلا أنه منذ 13 سبتمبر، تلقت جميع مركباتها قيد الإنتاج والتوصيل المسبق بالفعل تحديثا يحدد تشغيل النوافذ التي تعمل بالطاقة وفقا للمتطلبات الفيدرالية، كما إنه من المتوقع إرسال خطابات الإخطار إلى مالكي المركبات المسترجعة في 15 نوفمبر 2022.