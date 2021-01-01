تستدعى تسلا الأمريكية أكثر من مليون سيارة

أعلنت شركة تسلا أنها تستدعي حوالي 1.1 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تتعلق بالسلامة في نظام عكس النوافذ التلقائي، وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية يوم الخميس الماضي، عن تقدمها بإبلاغ الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بالأمر، وفقا لروسيا اليوم.
موديلات طرازات تسلا المتعطلة
وأوضحت تسلا أن السيارات المستدعاة هي سيارات تسلا Y موديل من عام 2017-2022، و تسلا 3 موديل من عام 2020-2021، وطراز S موديل من عام 2021-2022، و سيارات تسلا X، وبحسب تسلا؛ قد يفشل نظام عكس النوافذ التلقائي في السيارات أحيانا في اكتشاف العوائق عند الإغلاق، ما يزيد من خطر الإصابة.
وأكدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن المركبات المعنية فشلت في الامتثال لمتطلبات معيار سلامة المركبات الفيدرالية على النوافذ الكهربائية، مضيفة أن الخطأ قد يؤدي إلى قوة مفرطة تضر السائق أو الراكب قبل التراجع.
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