أبرزها مرسيدس و BMW .. مزاد علني لسيارات جمارك مطار القاهرة



مزاد علني لسيارات جمارك مطار القاهرة مزاد علني لسيارات جمارك مطار القاهرة

كشفت الهيئة للخدمات الحكومية عن عقدها جلسة مزاد علني لجمارك سيارات مطار القاهرة الدولي، بعد غد الثلاثاء، بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة.



طرازات السيارات داخل المزاد

ويستهدف المزاد العلني بيع 43 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، واشتملت على ماركات وموديلات وطرازات متنوعة، جاءت أبرز طرازات السيارات فيها من علامات؛ فولكس، هيونداي، كرايسلر، فورد، BMW، مرسيدس، باجيرو، نيسان، فيرنا، تويوتا ومتسوبيشي وكيا، وغيرها.



وتتيح الهيئة معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، عن طريق بطاقة الرقم القومي السارية للأفراد العاديين، والبطاقة الضريبية للتجار، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

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شروط المزاد العلني– شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، والتي تباع بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.– يتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة طبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط.– سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى من يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويجب على من يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % من ثمن الصفقة، وفي حالة عدم السداد يصبح التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع.– يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا من اليوم التالي للمزاد، وفي حالة التأخير عن السداد تحصل مصروفات تخزين بواقع 1% عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئة ـ الجهة مالكة اللوط – الجمارك المختصة ).– وفي حالة عدم الاستلام بعد المدد المشار إليها يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية، ولا يرد ثمن كراسة الشروط.كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد بعد أن يحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص، وجميع السيارات المباعة بصفة لا تـرخص ويتم طمس رقم الشاسيه تحت إشراف الجهة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك ويوقع عليه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع.