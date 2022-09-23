سعر الذهب في مصر اليوم 26 سبتمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في مصر، استقرارًا في التعاملات الصباحية مع في أول أيام جلسات بورصات الذهب العالمية عقب الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد.



أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر (شراء - بيع)

سجلت أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء) كالتالي:-



سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1292.5 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 1131 جنيهًا .

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سعر جرام الذهب عيار 18 سجل حوالي 969.4 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 وصل إلي 756 جنيها.وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر (البيع) كالتالي:-سعر جرام الذهب عيار 24 شهد حوالي 1286.75 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1126 جنيهًا .سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلي 965.25 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14 تداول عند 751.75 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرشهد سعر الجنيه الذهب اليوم استقرار ليبلغ حوالي 9048 جنيهًا، وفي محلات المجوهرات ولا يشمل هذا السعر على المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:تأثر سعر الذهب اليوم الأحد في الدول العربية، بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية للذهب وسجل كالتالي:-سعر الذهب اليوم في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 198.21 ريال.أما سعر الذهب عيار 22 استقر عند 181.69 ريال.وتداول سعر الذهب عيار 21 عند 173.43 ريال.ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 148.66 ريال.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 115.62 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتوصل سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 24 إلى 193.98 درهم.واستقر سعر الذهب عيار 22 عند 177.82 درهم.أما سعر الذهب عيار 21 تداول عند 169.73 درهم.وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 145.49 درهم.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 113.16 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتاستقر سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24 عند 16.37 ديناروسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 15 دينارا.ووصل سعر الذهب عيار 21 إلي 14.32 دينار.وتداول سعر الذهب عيار 18 عند 12.27 دينار.وبلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 9.55 دينار.