ما مصير سعر الفائدة على شهادات الادخار ورسوم السحب من ماكينات ATM؟..بعد قرار المركزي..

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قال دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، الأحد، إن استخدام البنك المركزي المصري، لأدوات غير سعر الفائدة، يؤدي إلى زيادة القوة المؤسسية للبنك المركزي، نتيجة الحصول على الأموال من البنوك، دون تكلفة على خلفية زيادة معدل الاحتياطي الإلزامي من 14? إلى 18?، وكذلك سحب الكتلة النقدية الزائدة في البنوك، وبما يَدعم ويُعزز إجراءات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.



وأضاف «الجرم» إن القرار يرفع تكلفة الأموال لدى البنوك، على خلفية نقل جزء من أموال العملاء المودعة في البنوك التي يتقاضوا عنها عائد (عوائد مكلفة) إلى البنك المركزي، بدون الحصول على عائد عليها، مما يحد من زيادة الإئتمان المصرفي للعملاء فضلا عن فقد العائد المالي نظير الإقراض.



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كيف يتأثر سعر الفائدة على شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي

ذكر «الجرم»، أن القرار يدفع البنوك إلى تبني عدة بدائل، لخفض التكلفة الإضافية، منها أن تلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة على الودائع أقل من 3 سنوات، من أجل تخفيض تكلفة الأموال لديها.

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توقعات بزيادة سعر الفائدة على شهادة ادخار أجل 3 سنواتوتلجأ أيضًا إلى زيادة سعر الفائدة على شهادة ادخار أو الودائع أجل 3 سنوات أو أكثر (لعدم خضوعها لنسبة الاحتياطي الإلزامي)، وبالتالي تعويض النقص في السيولة المتوفرة لديها، وبالتبعية زيادة الفائدة على الإئتمان بمعدل أكبر، مبينًا أن بعض البنوك قد تلجأ إلى إلى البديلين معًا.تكلفة رسوم السحب النقدي ومصروفات الـATMوأوضح «الجرم» أن البديل الذي سوف يتم تبنيه يشكل أكيد، هو زيادة سعر الخدمات المصرفية وغير المصرفية من أجل تخفيض تكلفة الأموال لديها، إذ من المؤكد أن تسعى البنوك إلى تعديل تعريفة اسعار الخدمات المصرفية، بالاضافة إلى زيادة أسعار الخدمات غير المصرفية التي تؤديها البنوك، سواء للعملاء أو المتعاملبن معها، مثل المصروفات المقررة على الحوالات الواردة، ومصاريف السحب النقدي من ماكينات الـATM والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء البنك.ذكر أن القرار هذه المرة، استهدف حجم السيولة، وليس أسعار السيولة، ويهدف إلى محاربة التضخم بشكل أساسى، على الرغم من وجود أعراض جانبية للقرار، والتي تمثلت في زيادة تكلفة الأموال طرف البنوك، ولكن هذا القرار، يتبنى القاعدة الشرعية (الضرورة تُقدر بقدرها).تثبيت سعر الفائدة يواجه التضخم الناتج عن زيادة التكاليفوبيَّن أن تثبيت سعر الفائدة جاء على خلفية أن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري، تضخم ناتج عن زيادة التكاليف، خصوصا بالنسبة للسلع المستوردة، أو ما يطلق عليه تضخم مستورد، وليس من نوعية التضخم الناتج عن زيادة الكتلة النقدية في الأسواق، والذي يتم رفع سعر الفائدة من أجل سحب تلك الكتلة الزائدة، مضيفا أن القرار َيحَد كثيرا من زيادة كُلفة القروض، مما يشجع الشركات والكيانات الاقتصادية على طلبها، بما ينعكس على سرعة دوران عجلة الانتاج، وزيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة القليلة القادمة.رابحون وخاسرون في قرار تثبيت سعر الفائدةأوضح «الجرم» أن من الرابحين في قرار تثبيت سعر الفائدة البنك المركزي، والاقتصاد المصري، وكذلك فإن المواطن يستفيد في الأجل المتوسط، لكن في الأجل القصير، يكون خاسر، كذلك لأنه سيتحمل أعباء زيادة تكلفة القروض، وزيادة الرسوم والمصروفات وبين أن البنوك من الخاسرين في قرار البنك المركزي، مبينًا أنه لا يمكن ترجمة القرار بين رابح وخاسر، لأن الأمر يتعلق بأزمة مالية، وتداعيات خطيرة في مواجهة التضخم.من جانبه، قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع حد الاحتياطي الإلزامي إلى 18% يضيف لخزينة البنك المركزي نحو 200 مليار جنيه بدون تكلفة.وأضاف أن القرار من شأنه رفع تكلفة الأموال على البنوك وبالتالي الحد من قدرتها على تقديم التسهيلات الائتمانية «القروض»، موضحًا أن البنوك تتمتع بملاءة مالية تمكنها من تدبير احتياجات العملاء وتدبير القروض رغم القرار.مصير رسوم السحب من ماكينات ATMذكر أنه عقب القرار قامت بعض البنوك بإرسال رسالة للعملاء، موضحة أنه قد يجري بعض تعديلات المصروفات الإدارية، وتشمل مصروفات رسوم سحب ماكينات الصراف الآلي ATM، مبينًا إن قانون البنك المركزي، ينص على أنه يحق للبنك تغيير تعريفة مصروفاته ولكن بعد إخبار العملاء، حتى لا يتفاجأ العملاء بتغيير رسوم السحب أو أي من المصروفاات الخدمات بعد شراءها.وأوضح أن رفع الحد الإلزامي إلى 18% لدى البنك المركزي، يعني أنه يجب على البنوك إيداع 18% من قيمة ودائع العملاء جميعا ماعدا ودائع شهادات الـ3 سنوات فأكثر، أي أن جميع الودائع القصيرة وأرصدة الحسابات شركات وأفراد تدخل في القرار.سعر الفائدة على شهادات الادخارأشار الخبير المصرفي إلى أن القرار لن يسفر عن رفع سعر الفائدة في شهادات الادخار أجل 3 سنوات بينما يمكن أن يتغير سعر الفائدة على جميع الأوعية أقل من 3 سنوات، موضحًا أن القرار نجح في رفع عبء التكلفة على المودعين وفقًا لحساب جاري مدين، وخفف من أعباء وزارة المالية، بينما يضيف عبئا على القروض الجديدة والودائع أجل قصير.ذكر أن التضخم ناتج عن شح السلعة في الأسواق وزيادة سعر الدولار، موضحًا أن 1% زيادة في رفع سعر الفائدة لن تقضي على التضخم بل تزيد من الأعباء على وزارة المالية، موضحًا أن قرارات المركزي الأمريكي تزيد من الأعباء عليها أيضًا.وردًا على رأي البعض بأن الدولار متوفر في البنوك ولكنها لا تمنحه للعملاء، ذكر «متولى» أن الدولار ممنوع أن يظل في خزائن البنوك عقب تعاملات اليوم، بينما يمكن الاحتفاظ بـ1% فقط من تعاملاتها علي أن يتم بيعه فى اليوم التالى وفقا لقانون البنك المركزي، مؤكدًا على أن مخالفة ذلك يعرض البنك للمساءلة القانونية، وفقا لقانون تنظيم النقد الأجنبي في البنوك.رابحون وخاسرون في قرار البنك المركزيأضاف الخبير المصرفي أن قرار البنك المركزي يهدف لتشديد السياسة النقدية، حيث يستفيد من زيادة الاحتياطي النقدي لديه بدون فوائد بعد اتخاذ القرار، مبينًا إن القرار يرفع تكلفة الودائع أقل من 3 سنوات، حيث يمكن أن تتراجع نسبة الفائدة عليها، ويربح المواطن من عدم رفع سعر الفائدة تقليل أعباء خدمات الدين، وبالتالي استقرار في الأسعار بطريقة غير مباشرة، بينما يخسر أيضًا عدم رفع سعر الفائدة على الودائع أقل من 3 سنوات، وكذلك تحمله زيادة سعر المصروفات ورسوم السحب في حالة قرر البنك رفع الأسعار.