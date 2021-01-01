كشف "سر" حروف أشهر حلوى بالعالم المميزة

رغم مرور عقود على إطلاقها في الولايات المتحدة وتنامي شعبيتها حول العالم، لا يزال كثيرون يجهلون إلى ماذا يرمز الحرفان "إم" في اسم الفول السوداني المغلفة بالشوكولا "إم آند إمز".
واستطاعت "إم آند إمز" أن تكتسح الأسواق حول العالم باعتبارها من المسليات الخفيفة طيبة المذاق، منذ اختراعها في أميركا عام 1941.
وبينما يعتقد كثيرون أن سبب تسميتها بـ"إم آند إمز" يعود للتعبير عن الإحساس الذي يغمر متذوقها وهو يكرر حرف "ممممم"، إلا أن تقريرا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشار إلى خطأ هذا الاعتقاد.
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