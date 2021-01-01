فرق التوقيت بين تناول الطعام والنوم مرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان

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ذكر فريق من الباحثين الأسبان بمعهد الصحة العالمية بجامعة برشلونة، أن تناول المقرمشات في منتصف الليل أو تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول وجبة العشاء بعد الساعة التاسعة مساءً أو قبل ذلك بساعتين، ثم التوجه إلى النوم، يرتفع خطر إصابتهم بسرطان الثدي والبروستاتا، حيث يجبرون عملية التمثيل الغذائي بأجسامهم على الإسراع في الوقت الذي يستعد فيه الجسم للنوم.



وقال مانوليس كوجيفيناس، المؤلف الرئيس بالدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «International Journal of Cancer»: «تركز النتائج على تأثير الساعة البيولوجية على النظام الغذائي والإصابة بالسرطان».



وشمل المسح 1800 مريض اسباني مصاب بسرطان الثدي أو البروستاتا، وأكثر من 2000 شخص غير متأثر بالمرض، وتناول الباحثون أنماط الطعام والنوم لدى المشاركين وأي خطوة يتخذونها للحفاظ على صحتهم، وتبين أن المصابين بالسرطان كانوا أكثر إقبالاً على تناول الطعام ليلاً.

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وذكرت دورا روماجويرا، قائد الدراسة: «نحتاج إلى مزيد من الدراسات على البشر لفهم السبب وراء هذه النتائج، لكن كل شيء يدل أن وقت النوم يؤثر على عملية التمثيل الغذائي».وكانت الدراسات الكبرى السابقة قد بينت أن العمل في ورديات مسائية يضر الصحة، ويسبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا، بسبب تغير الساعة البيولوجية للجسم وتناول الوجبات ليلا.