فيديو .. أمريكي يوثق لحظة دخول كائن غامض إلى غرفة نومه



كائن غامض كائن غامض



عرضت قناة Sky History الوثائقية الأوروبية مقطع فيديو يوثق لحظات دخول كائن غامض إلى غرفة نوم مواطن أمريكي من ولاية فلوريدا منذ الطفولة.



وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأحد، فإن المواطن الأمريكي ديفيد إيكهارت ادعي زيارات كائنات غامضة له منذ طفولته بمنزله.



ولتوثيق ادعائاته الغير منطقية وضع المواطن الأمريكي كاميرا مثبة فوق السرير بغرفة نومه حتي تمكن من تسجيل لقطات بسيطة تثبت ما يقوله.

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وأظهرت لقطات الفيديو التي أذاعتها قناة Sky History الأوروبية ظهور مخلوق غريب يدخل إلى غرفته في إحدى الليالي وعلى بعد أقدام فقط منه.ويمكن رؤية الكائن بالطول الكامل على خلفية الضوء الأصفر الساطع من خارج غرفة النوم بمنزل الأمريكي في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.ويبدو شكل الكائن الغامض في مقطع الفيديو مثل الشكل المتداول للكائنات الفضائية بقطر يبلغ بضع بوصات فقط، وطول يقدر بـ حوالي قدمين إلى ثلاثة أقدام.وقال ديفيد إيكهارت في حديثه مع موقع Fact or Faked بجوار زوجته جين التي أشارت إلى أنها ربما تكون زيارات هذه الكائنات قبل انتقالهما للمنزل: «ساحلف على الكتاب المقدس بأن ما آراه حقيقي، وهي كائنات عيونها داكنة وقصيرة القامة، ورغم ذلك لا يمكنني التأكيد بأنها فضائية، لكني لمسها وشعرت بأنها كهربتني».أمريكي يوثق لحظات دخول كائن غامض إلى غرفة نومه منذ الطفولةوفي حديثه في الحلقة التي أعيد نشرتها رغم أنها مصورة منذ أعوام، قال الكاتب والصحفي أليكسيس بروكس إنه من النادر جداً رؤية شخص له مثل هذه التجربة الفريدة.وكانت من أبرز تعليقات المشاهدين على مقطع الفيديو، قول أحد الأشخاص: «كنت متشككا، لكن مقطع الفديو يؤكد صحة حديثه»، بينما أضاف ثاني: «كون اللقطات ضبابية فهذا يعني أنها مفبركة».