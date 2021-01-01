مفاجأة .. السائق المتهور علي طريق السويس كان تحت تأثير المخدرات

قال وليد عيسى، مالك السيارة التوسان التي أوقفت السائق المتهور، إن السائق المتهور كان معه شخص آخر بالسيارة وكان يبدو من هيئته أنه إنسان جيد الهيئة ولكنه تحت تأثير مخدرات، نافيا استدعاءه للتحقيق من الجهات الرسمية بعد تمكنه من المساعدة في إيقاف سيارة السائق المتهور.
وأشار وليد عيسى، في لقاء ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أسرته تفاجأت بمشاركته في هذه الواقعة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن فخره بالدور الذي قدمه لوقف حادث كبير على طريق السويس.
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