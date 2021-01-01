مفاجأة .. السائق المتهور علي طريق السويس كان تحت تأثير المخدرات



السائق المتهور علي طريق السويس السائق المتهور علي طريق السويس

قال وليد عيسى، مالك السيارة التوسان التي أوقفت السائق المتهور، إن السائق المتهور كان معه شخص آخر بالسيارة وكان يبدو من هيئته أنه إنسان جيد الهيئة ولكنه تحت تأثير مخدرات، نافيا استدعاءه للتحقيق من الجهات الرسمية بعد تمكنه من المساعدة في إيقاف سيارة السائق المتهور.







وأشار وليد عيسى، في لقاء ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن أسرته تفاجأت بمشاركته في هذه الواقعة بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرا عن فخره بالدور الذي قدمه لوقف حادث كبير على طريق السويس.

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وقال مالك السيارة التوسان التي أوقفت السائق المتهور: أنا مش زعلان من الخسائر ولو الموقف اتعاد هعمله كده تاني".وأوضح وليد عيسى، مالك السيارة التوسان التي أوقفت السائق المتهور، أنه ظهر في الصورة للرأي العام لإيضاح الحقائق فقط وليس من أجل الشهرة، قائلا: أنا عملت موقفي أمام السائق المتهور لله مش للشهرة، ولم يتم استدعائي للتحقيق.وانتشر أكثر من فيديو لواقعة سائق طريق السويس أثناء قيادة سيارته بشكل متهور مع فتح باب السيارة وتعريض المواطنين للخطر، وحاز سائق سيارة النقل على تعاطف ملايين المواطنين، بسبب جراءته ودخوله لإيقاف السائق المتهور عما يفعله.