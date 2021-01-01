الأرصاد تحذر من حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا (تفاصيل)



الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأرصاد تحذر من حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين والموافق 26 سبتمبر 2022 حتى السبت 1 أكتوبر 2022.



وتتوافر فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، أما مدينة الإسكندرية تسجل 31 درجة مئوية .



وتسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على محافظة جنوب سيناء 39 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 41 درجة مئوية، أما محافظات جنوب الصعيد تسجل درجات الحرارة 43 درجة مئوية نهارا .

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تحذير من الشبورة المائيةوحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة .وناشدت الأرصاد قائدى السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء والالتزام بالسرعات المحددة حرصا على سلامة المارة والركاب .ومن المتوقع نشاط الرياح الأيام القادمة على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة .ورصدت الأقمار الصناعية تكون السحب المنخفضة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يلطف الأجواء وكسر حرارة الشمس.طقس شديد الحرارة بالأقصر - صورة أرشيفيةمتوسط نسبة الرطوبة حتى نهاية الأسبوع :ليلا- نهاراالقاهرة والوجه البحرى 80%- 40%السواحل الشمالية 85%- 55%جنوب سيناء 60%_35%شمال الصعيد 50%_25%جنوب الصعيد 35%_15%درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين :القاهرة والوجه البحرى 35-37السواحل الشمالية 31-34جنوب سيناء 39-42شمال الصعيد 41-43جنوب الصعيد 43-44