طرق قد تساعدك علي علاج هشاشة العظام في المنزل



هشاشة العظام هشاشة العظام



تعتبر هشاشة العظام من الأمراض التي تكثر الإصابة بها مع تقدم العمر، يتساءل البعض عن إمكانية علاجها في المنزل، بالاعتماد على الطرق الطبيعية، فهل هذا ممكن؟



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أفضل الطرق الطبيعية لعلاج هشاشة العظام في المنزل، وفقًا لموقع "Every Day Health".



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علاج هشاشة العظام في المنزل طبيعيًا1- ممارسة بعض التمارينللنشاط البدني تأثير إيجابي على مرضى هشاشة العظام، حيث تساعد بعض التمارين على تقوية العظام وزيادة كثافتها، مثل المشي والقفز بالحبل وصعود الدرج والتزحلق.وكشفت إحدى الدراسات، أن تمارين اليوجا تساعد على زيادة كثافة المعادن في عظام العمود الفقري والفخذين، بشرط ممارستها يوميًا لمدة 12 دقيقة.قد يهمك: طرق طبيعية للسيطرة على هشاشة العظام.. تعرف عليها2- اتباع نظام غذائي صحيتعد التغذية السليمة من الركائز الأساسية لعلاج هشاشة العظام، حيث يحتاج المرضى إلى اتباع نظام غذائي صحي غني بعناصر غذائية محددة، مثل الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ك وفيتامين سي والبروتين.ومن بين الأطعمة الصحية، أظهرت بعض الأبحاث، أن هناك علاقة بين تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات وزيادة كثافة العظام.وفي دراسة سويدية نشرت في مجلة "Bone Mineral Research" عام 2015، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لا يتناولون الأطعمة النباتية أكثر عرضة للإصابة بكسور في عظام الفخذين، مقارنة بالذين يستهلكون خمس حصص من الفواكه والخضراوات.علاوة على ذلك، تلعب الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي والمخللات، دورًا كبيرًا في تحسين صحة العظام عند مرضى الهشاشة، ويرجع السبب إلى غناها بمادة البروبيوتيك، التي تساهم أيضًا في تحسين حركة الأمعاء.قد يهمك أيضًا: قائمة بالأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى هشاشة العظام3- النوم الجيدتوصلت دراسة سابقة، إلى أن النوم أقل من 6 ساعات كل ليلة من عوامل خطر هشاشة العظام عند الرجال والنساء، لذلك يجب أن تتراوح عدد ساعات النوم يوميًا من 7 إلى 8 ساعات.