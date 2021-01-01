أحلى من المحلات .. طريقة عمل الجبن الكريمي

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صورة الخبر: الجبن الكريمي
الجبن الكريمي


الجبن الكريمي من الأنواع التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها بالأخص التي تتمتع بنكهات مختلفة مثل البسطرمة و الزيتون، مما يدفع العديد إلي شرائها من الأسواق، ولكن لضمان جودتها و سلامتها يمكنك تحضيرها في المنزل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الجبن الكريمي في المنزل.

مقادير الجبن الكريمي

لتر حليب غير مبستر
ربع كوب خل
ملح
زيت ذرة



للنكهات

بسطرمه
زيتون أخضر مخلي
زيتون أسود مخلي
مخلل ليمون
فلفل حار مخلل
الجبن الكريمي
طريقة تحضير الجبن الكريمي
يرفع حليب اللبان الغير مبستر على النار ويترك حتى يدفئ. يضاف الخل ويقلب مره واحده. يترك الحليب على نار متوسطة الا ان يتجبن ويتخثر تماماً وينفصل الشرش عن الجبنه. تحضر مصفاه كبيرة مبطنه بالشاش ويصب بها الحليب المخثر. يرفع الجبن من المتجمع من الشاش وينقل للخلاط الكهربائي. يضاف القليل من شرش اللين والزيت وأي إختيار للنكهه على حسب الرغبه. يضرب الخليط في الخلاط أو الكبة حتى ينعم تماماً. تحفظ الجبنه في علبه في الثلاجه بمدة صلاحيه إسبوع. See less

المصدر: elbalad

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