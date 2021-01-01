بدأ التسكين بالمدن الجامعية لجامعة القاهرة



المدن الجامعية لجامعة القاهرة المدن الجامعية لجامعة القاهرة



تفصلنا أيام قليلة على بدء الجامعات المصرية المختلفة العام الدراسى الجديد 2022-2023 ، تبدأ المدن الجامعية فى استقبال الطلاب الجدد والقدامى ، كما تستعد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد و الإعلان عن الجداول الدراسية .



ومن جانبه كشف الدكتور محمد منصور المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2022-2023 .



وقال الدكتور محمد منصور خلال صدى البلد ، أنه قد تم فتح باب التقدم للطلاب القدامى اعتبارا من الاثنين 15 أغسطس و انتهى في 15 سبتمبر الحالى ، وبالنسبة للطلاب الجدد قد تم فتح باب التقدم من السبت 20 أغسطس الجاري وانتهى يوم 20 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص للمدن الجامعية بجامعة القاهرة.

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و أكد المستشار الإعلامى ، على أن قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة شهد عمليات تطوير ضخمة من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية، حيث شملت المرحلة الأولي تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، رصف طرقات المدينة .وأضاف، أنه تم تجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وشملت المرحلة الثانية رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات و اطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، علاوة على رفع كفاءة معظم المباني ورفع مستواها المعماري والخدمي، ورفع كفاءة المطاعم، وجاري العمل في المرحلة الثالثة لتطوير المدن لاستكمال تطوير ورفع كفاءة باقي المدن التابعة وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع اعادة تخطيط الطرق.كما أوضح الدكتور محمد منصور المستشار الإعلامى ، على أن يتم تسكين جميع الطلاب مع بداية انطلاق العام الدراسى الجديد 2022-2023 فى الأول من أكتوبر .على الجانب الأخر ، علقت الدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، على المحظورات التي أعلنتها الكلية خلال العام الدراسى الجديد.وقالت الدكتورة جيهان عزام، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن جميع الطالبات ملتزمات ولا يوجد أي محظورات فرضتها الكلية على الطالبات، مؤكدة أن الكلية علمية وليست نظرية ولا يوجد وقت أمام الطالبات لعدم الالتزام.وأضافت أنه لا توجد عقوبات قد وقعت على إحدى الطالبات من قبل بسبب عدم الالتزام بقواعد الكلية، مشيرة إلى أن الجميع يلتزم بالقواعد العامة والمتعارف عليها بالجامعات.txtطفولة مبكرة القاهرة: لا صحة للإعلان عن محظورات للعام الدراسى الجديدtxtمن الدخان والحمام الزاجل إلى واتساب.. كيف تطورت وسائل التواصل الاجتماعى| نوستالجيانفس السياق ، قال الطالب جورج عياد الطالب بكلية الصيدلة الفرقة الثالثة ، أن المدن الجامعية الخاصة بجامعة القاهرة توفر لنا كافة سبل الراحة ، كما أن الغرف تعقم بشكل مستمر ولا يوجد تزاحم بالغرف حتى نتمكن من المذاكرة .و أضاف ، على أن هناك نظافة بشكل كبير بالمدن الجامعية بالاضافة إلى الطعام ، مؤكدا على أن المقابل المادى بالنسبة للخدمات المقدمة مناسب جدا .الشروط المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدن الجامعيةيكفى أن يكون الطالب حاصل على أحد هذه المتطلبات حتى يحصل على الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية1- أن يكون الطالب لديه ظروف مادية صعبة2- أن يكون الطالب من ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة3- أن يكون من أبناء شهداء الشرطة والجيش والمدنيين4- أوائل الثانوية العامة5- الطلاب الأيتام الذين فقدوا الأب أو الأم أو كليهماالأوراق المطلوبة للإعفاء من مصروفات المدن الجامعيةتقديم بحث اجتماعي مختوم بشعار الجمهوريةتقديم مفردات مرتب ولي الأمر بالنسبة للأيتامشهادة الوفاة للوالد أو الوالدة بجانب صورة بطاقة الرقم القوميتقديم الأوراق التي تثبت إصابتهم وتقرير طبي كامل بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة