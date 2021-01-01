القوات الأوكرانية تتمكن من السيطرة علي أقوى دبابة قتال في الجيش الروسي



قتال روسية متطورة من طراز T-90M قتال روسية متطورة من طراز T-90M



أعلنت القوات الأوكرانية أنها تمكنت من السيطرة على دبابة قتال روسية متطورة من طراز T-90M، بكامل حالتها وكفاءتها، في منطقة خاركيف التي شهدت تقدما كبيرا لوحدات الجيش الأوكراني في أرض المعارك هناك، وهو ما وصفته "مجلة ميليتري ووتش" الأمريكية التي عرضت صورا للدبابة بحالة ميدانية جيدة، بأنه مكسب غير مسبوق لأنها تعد أقوى دبابة قتالية في ترسانة الجيش الروسي.

وتؤكد المجلة في تقريرها أن منطقة شمالي شرق أوكرانيا تحولت إلى نقطة معارك ملتهبة وساخنة في ضوء تطور عمليات الهجوم المضاد الذي نفذته وحدات للجيش الأوكراني في المنطقة، ما دفع الروس أخيرا إلى تكثيف نشر طائرات مسيرة إيرانية، يعتقد أن موسكو حصلت عليها أخيراً من طهران، في محاولة لتحييد المدفعية والمدرعات الأوكرانية وتحجيم مكاسبها في المنطقة.



ودخلت أيقونة المدرعات الروسية الدبابة T-90M الخدمة في الجيش الروسي في أبريل 2020، وأظهرت أداءً متفوقاً مقارنة بجميع أقرانها من طرازات الدبابات الروسية الأخرى، في ظل توقعات بأن تحل محلها خلال السنوات العشر المقبل بما تتمتع به من تقنيات وتحصينات وقوة نيرانية عالية.

وقالت المجلة إن الدبابة الأقوى في الجيش الروسي تأكد نشرها في أوكرانيا في أبريل الماضي، رغم انتشارها بأعداد قليلة، فيما تعرضت إحداها للتدمير على أيدي القوات الأوكرانية، وأظهرت لقطات للدبابة T-90M المدمرة في العمليات القتالية أنها تختلف اختلافاً هائلاً عن غيرها من الدبابات الروسية الأخرى، إذ أنها أقل عرضة للتفجير بالذخائر والقذائف الاعتيادية، كما أن مستويات تحصين برجها يجعل معدلات أمان طواقمها أعلى بشكل كبير.



ورغم فشل قاذفات الدبابات الأوكرانية من طرازي T-64 وT-72، على نحو شبه كامل، في اختراق دروع الدبابة الروسية الأيقونة "تي-92 إم"، فإن حصول البلاد على كميات كبيرة من صواريخ "جافلين" الأمريكية المحمولة على الكتف والمزودة بصواريخ مضادة للمدرعات، جعلها تتمكن من مواجهة مثل هذه النوعية من الدروع التي تتحصن بها الدبابة الروسية.

وتكهن عدد من المحللين بأن ظهور الدبابة الروسية T-90M في ميادين القتال الأوكرانية سيكون محدوداً، وعزوا ذلك إلى أن المخططين العسكريين الروس ربما آثروا الاحتفاظ بكميات كبيرة منها للدفع بها حال تصاعدت الاشتباكات مع حلف "الناتو" على الحدود الغربية لروسيا. كما تكهن البعض بأن احتفاظ الروس بها يعود لتخوفهم من أن تقع في أيدي الغرب، خصوصاً أنه من المتوقع حال سقوطها في حوزة القوات الأوكرانية ستبادر حكومة كييف بتسليمها إلى داعميها الغربيين لإخضاعها للفحص والدراسة.

قد يعجبك أيضا...

وتكشف المجلة الأمريكية أن بعض الملامح البارزة للدبابة الروسية الأيقونة تتضمن تزويدها بمدفع من طراز 2A46M-5، ونظام سيطرة نيرانية من طراز "كالينا"، الذي يمكنها من توجيه قوة نيرانية واسعة وكثيفة من الذخائر المتخصصة، علاوة على نظام الحماية النشط "أفغانايت"، ودروع مضادة للانفجار من نوعية "ريليكت". وتتسم أجهزة الاتصالات والقيادة ومنظومة الاتصالات الرقمية في الدبابة T-90M بأنها تحاكي وترتبط بصورة وثيقة بتلك في الجيل التالي من الدبابات من طراز T-14.وتعتبر الدبابة الروسية الأيقونة "تي-90إم" هي الوسيلة لتطوير وتحديث الطراز المعروف "تي-90" تكنولوجياً للوصول به إلى مستوى دبابات الجيل التالي التي يجري إنتاجها في روسيا حالياً من طراز T-14، رغم أنها لم تدخل الخدمة في الجيش الروسي بعد.من المتوقع أن يستلم الجيش الروسي نحو 500 دبابة روسية من طراز T-90M، وتجري دفعات تسليمها على قدم وساق حيث تعتمد عليها القوات المدرعة الروسية بصورة مكثفة.