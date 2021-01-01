الإفتاء توضح .. هل هجرة الرسول كانت في ربيع الأول



هجرة الرسول هجرة الرسول



هل هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت فى ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك فلماذا نحتفل ببداية السنة الهجرية ويوم هجرة الرسول فى شهر محرم؟



قالت دار الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.



دعاء رأس السنة الهجرية

دعاء رأس السنة الهجرية اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين.

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اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فأسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أدعية العام الهجري الجديدالحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك خير هذة السنة ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيماللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتى وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتى وأسألك اللهم يا كريم يا تواب ياذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائى منك وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.دعاء رأس السنة الهجريةاللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون