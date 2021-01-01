نانت يدرس شراء مصطفى محمد نهائيًا

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مصطفى محمد


كشفت تقارير صحفية تركية أن نانت الفرنسي يدرس شراء خدمات المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من جالاتا سراي التركي، بصورة نهائية

ويلعب مصطفى محمد في صفوف نانت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 250 ألف يورو، مع إمكانية الشراء.
وخاض مصطفى محمد مع نانت 11 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.وسجل مصطفى محمد هدفًا بقميص منتخب مصر في شباك النيجر خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بمدينة الإسكندرية المصرية.

وذكرت صحيفة "فوتو ماك" أن نانت يدرس شراء مصطفى محمد بشكل نهائي، نظرًا لإمكانياته، وصغر سنه.وأشارت الصحيفة إلى أن نانت سيدفع لجالاتا سراي 5.7 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم المصري صاحب الـ24 عامًا، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب في الوقت الحالي 6.5 مليون يورو.ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع جالاتا سراي يمتد حتى 2025.

المصدر: صحيفة "فوتو ماك"

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