حسين لبيب يكشف تفاصيل عقد الجزيري مع الزمالك



حسين لبيب حسين لبيب



رد حسين لبيب، رئيس اللجنة التي أدارت الزمالك خلال الفترة السابقة، بيانًا للحديث عن الأزمة المثارة حول انتقال المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، للزمالك، قادمًا من المقاولون العرب.



وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانًا أكد خلاله ان انتقال الجزيري جاء بصفقة انتقال حر، وهو ما جعل الفيفا يرسل خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة حيثيات هذا الاتفاق، خاصة بعد شكوى ناديي الإفريقي واتحاد بن قردان التونسيين، بعدم حصولهم على حق رعاية اللاعب، من عملية انتقاله.



وقال لبيب في بيان : "هناك بعض المواضيع التي تم إثارتها في الآونة الأخيرة ومن حقي أن أوضح للجماهير الحقيقة كاملة".وبدأ الحديث عن أزمة حارس فاركو الذي عاد للزمالك، محمد صبحي، قائلًا: "بخصوص الحارس محمد صبحي، تأكد الجميع الآن أن اتفاق إعارته إلى نادي فاركو الذي أبرمته اللجنة قد حقق أعلى فائدة فنية ومادية للنادي واللاعب".

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وأضاف: "أما بالنسبة لعقد الحارس محمود جنش، إلى نادي فيوتشر، فهو عقد إعارة لا يتضمن نية البيع النهائي، وبالتالي لا يمكن انتقاله لفيوتشر، إلا بعد اتفاق جديد وبموافقة نادي الزمالك، وأي أخبار تم تداولها غير ذلك هي أكاذيب لا أساس لها من الصحة".ثم انتقل للحديث عن قضية التونسي سيف الجزيري قائلًا: "إنه في الـ31 من يناير 2021 وقع نادي الزمالك عقد اتفاق ثلاثي مع نادي المقاولون العرب واللاعب سيف الجزيري يقضي باستعارة نادي الزمالك اللاعب من المقاولون حتى نهاية الموسم 2020-2021،وأشار البند الثاني إلى أن العقد هو عقد إعارة حتى نهاية الموسم الرياضي 2020-2021 بنية البيع".وأستكمل: "وأشارت الفقره رقم 1 من البند الثاني، أن قيمة الإعارة هي 8 مليون جنيه، كما أشارت الفقرة رقم 2 من البند الثاني أنه يحق لنادي الزمالك تفعيل بند الشراء في أي وقت خلال فترة الإعارة وحتى الخامس عشر من أكتوبر، لعام 2021 مقابل 12 مليون جنيه".وأضاف في البيان: "استفسر نادي الزمالك قبل تفعيل الشراء من خلال مخاطبة رسمية للفيفا، في سبتمبر 2021 عن موقف سيف الجزيري من القيد للموسم 2021-2022 باعتباره لاعبًا معارًا مقيدًا بقائمة نادي الزمالك للموسم السابق، وتلقى نادي الزمالك تأكيدًا من خلال مخاطبة رسمية من الفيفا بأحقيتنا بقيد اللاعب على اعتبار أنه كان معارًا ومقيدًا بقائمة نادي الزمالك وعدم اعتباره تعاقدًا جديدًا".وأتم: "موقف سيف الجزيري شبيه تمامًا بموقف مصطفى محمد، إذ تسلم نادي الزمالك قيمة الانتقال النهائي من نادي جلطة سراي التركي منقوصا 5%، والتي تمثل قيمة حقوق الرعاية للأندية التي شارك فيها اللاعب قبل الانضمام للنادي التركي، وبالنظر إلى قيمة تفعيل بند الشراء، والبالغة 12 مليون جنيه يتضح أن حقوق الرعاية المطلوبة لا تتجاوز 30 ألف دولار أمريكي، توزع على الأندية التي شارك فيها اللاعب من سن 12 سنة وحتى سن 23 سنة".