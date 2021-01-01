اكتشفي الأسباب .. لماذا تشعرين بالغثيان بعد الأكل؟



لماذا تشعرين بالغثيان لماذا تشعرين بالغثيان





يشعر معظم الأشخاص بالغثيان في مرحلة ما من حياتهم الشعور بالغثيان والاضطراب في معدتك والذي قد يجعلك تشعر بالرغبة في التقيؤ.



بالنسبة للبعض ، يحدث هذا الإحساس غير المريح بعد تناول الطعام ، عادة ما يكون من 30 إلى 60 دقيقة بعد الوجبة ، وقد يستمر من ساعة إلى ثلاث ساعات .

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أسباب الشعور بالغثيان بعد الأكلوبحسب ما نشره موقع هيلثي ،إذا شعرت بالغثيان بعد تناول الطعام ، فإليك سبعة من الأسباب الأكثر شيوعًا تتمثل يما يلي :1. الحمللا يحدث الغثيان أثناء الحمل في الصباح فقط ، بل يمكن أن يحدث أيضًا بعد الغداء والعشاء والوجبات الخفيفة.ذلك لأن النساء الحوامل ينتجن هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) ، والتي تأتي مع الغثيان كأثر جانبي."ارتفاع هرمون الاستروجين أو التغيير في توازن البكتيريا في الأمعاء أثناء الحمل يمكن أن يكون سببًا آخر للغثيان بعد زيادة الأكل ،" يقول نيكيت سونبال ، طبيب باطني وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي.2. التسمم الغذائيمن المعروف أن التسمم الغذائي يمكن أن يسبب الغثيان. يقول هوتون إن هذه الأطعمة ملوثة إما بفيروس أو بكتيريا تعطل الجهاز الهضمي مسببة الغثيان والقيء في كثير من الأحيان.عادة ، تموت البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عند تعرضها لدرجات حرارة أعلى من 140 درجة فهرنهايت . هذا هو السبب في أن الأطعمة المعبأة مسبقًا والنيئة ، مثل السلطة والفواكه واللحوم غير المطبوخة جيدًا ، من الأسباب الشائعة للتسمم الغذائي لأنها غير مطبوخة ، كما يقول سونبال.إذا كنت تعاني أيضًا من الإسهال والحمى والقيء وتقلصات المعدة ، فمن المرجح أن يكون الغثيان بسبب التسمم الغذائي.هام: قم بزيارة الطبيب فورًا إذا كنت تعاني من القيء الدموي أو حركات الأمعاء ، أو الألم الشديد ، أو الرؤية الضبابية ، أو الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.3. عدم تحمل الطعام أو الحساسيةعندما تأكل شيئًا لديك حساسية أو لا تتحمله ، فإن جهاز المناعة في جسمك يستجيب للمواد الكيميائية ، مثل الغلوبولين المناعي E (IgE) والهستامين، التي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الغثيان ، كما يقول سونبال.أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعًا هي:بيضلبنقمحالصوياسمكالمحارالفول السودانيشجرة الجوزإذا كنت تعتقد أن غثيانك ناتج عن حساسية ، فاختبر من قبل أخصائي الحساسية الذي يمكنه مساعدتك في تحديد الأطعمة التي قد تكون مسؤولة.4. مرض الجزر المعدي المريئييحدث مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ، المعروف أيضًا باسم الارتجاع الحمضي ، عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء ، مما يؤدي إلى التهابه ، مما قد يؤدي إلى الغثيان ، كما يقول David D. للأخلاقيات في جامعة أوريغون للصحة والعلوم .إذا كنت تعاني أيضًا من حرقة في المعدة وصعوبة في البلع وسعال مزمن واضطراب في النوم ، فقد يكون الغثيان بسبب ارتجاع المريء.ملحوظة: ارتجاع المريء لا يهدد الحياة ، لكن استمرار التهاب المريء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة مثل التهاب المريء وقد يتطلب المزيد من العلاجات وحتى الجراحة.يشمل علاج ارتجاع المريء ما يلي:- الخضوع لعملية جراحية مثل تثنية القاع ، حيث يلتف الجزء العلوي من المعدة حول المريء ، مما يقوي الصمام بين العضوين.5. متلازمة القولون العصبيتؤثر متلازمة القولون العصبي (IBS) على الأمعاء الغليظة وتسبب أعراضًا مثل الانتفاخ والتشنج والغثيان.يقول سونبال: "لا يوجد سبب محدد لتهيج القولون العصبي. ومع ذلك ، فإن معظم الأعراض ، مثل القيء ، تميل إلى التفاقم بعد تناول الطعام الذي يصعب هضمه". "أحيانًا يحدث غثيان القولون العصبي أيضًا بسبب بعض الأطعمة المحفزة أو الأدوية أو الإجهاد."يشمل علاج القولون العصبي :تجنب الأطعمة التي تثير أعراضكتمرين منتظمشرب الكثير من السوائلإزالة الأطعمة التي يمكن أن تسبب الغازات مثل الغلوتين أو الفودمابتناول مكمل الألياف أو ملينبدء مضادات الاكتئاب6. مرض المرارةتؤدي معظم أشكال مرض المرارة إلى الشعور بالغثيان بعد تناول الطعام. ذلك لأن العضو يعمل على دفع الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة ويساعد على الهضم.المصطلح الطبي: مرض المرارة هو أي حالة تؤثر على المرارة. تشمل الأمثلة التهاب المرارة وحصى المرارة والغرغرينا.