مخاطر غير متوقعة لإهمال علاج الالتهاب الرئوي

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن إهمال علاج الالتهاب الرئوي والتأخر فى زيارة الطبيب واكتشاف المرض وعلاجه، يمكن أن يؤدي فى النهاية لتسمم في الدم.
وأضاف أن إهمال علاج الالتهاب الرئوي لا يستبب فى تدهور صحة الجهاز التنفسي فقط، بل يضر الجسم كله، حيث إن الميكروبات الموجودة فى الرئة يمكن أن تنتقل للدم عن طريق الدورة الدموية وينتشر إلى أماكن وأعضاء أخرى.
وشدد على ضرورة الاهتمام بسرعة العلاج بتقليل نسبة الكورتيزون والسكر عند علاج مرضى الالتهاب الرئوي، وإعطائهم مضادا حيويا قويا، ومتابعة الحالة بدقة من قبل الطبيب المختص.
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