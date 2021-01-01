مخاطر غير متوقعة لإهمال علاج الالتهاب الرئوي



الالتهاب الرئوي الالتهاب الرئوي



قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن إهمال علاج الالتهاب الرئوي والتأخر فى زيارة الطبيب واكتشاف المرض وعلاجه، يمكن أن يؤدي فى النهاية لتسمم في الدم.



وأضاف أن إهمال علاج الالتهاب الرئوي لا يستبب فى تدهور صحة الجهاز التنفسي فقط، بل يضر الجسم كله، حيث إن الميكروبات الموجودة فى الرئة يمكن أن تنتقل للدم عن طريق الدورة الدموية وينتشر إلى أماكن وأعضاء أخرى.



وشدد على ضرورة الاهتمام بسرعة العلاج بتقليل نسبة الكورتيزون والسكر عند علاج مرضى الالتهاب الرئوي، وإعطائهم مضادا حيويا قويا، ومتابعة الحالة بدقة من قبل الطبيب المختص.

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وأشار إلى أن العلاج يكون مختلفا عند ظهور مضاعفات الالتهاب الرئوي، والتي قد تتمثل في ظهور خراج في الرئة، حيث يتهتك نسيج الرئة، وهو نوع من الالتهاب الرئوي طويل الأمد ويحتاج إلى مدة أطول في العلاج، وينصح بتلقي العلاج في المستشفى وعدم الاستهانة بهذا المرض الخطير.وتابع: “كما أن مرضى الالتهاب الرئوي يعانون من مشكلات خطيرة فى فصل الشتاء بسبب انتشار فيروسات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وكورونا، والتى تجعل حالتهم أسوأ حال الإصابة بها”.