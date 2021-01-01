الرئيس الأوكراني يكشف مصير الجنود الروس حال الوقوع في الأسر



الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني



كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مصير الجنود الروس في حال الاستسلام والوقوع في أسر أوكرانيا، وفق ماذكرت بي بي سي.



وقال زيلينسكي، أنهم سيعاملون "بطريقة حضارية".





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وفي خطابه المسائي، ناشد زيلينسكي الروس الهروب أو الاستسلام من على الجبهة.يأتي ذلك بعد أن وقع فلاديمير بوتين قانونًا يضاعف عقوبة الجنود الروس الذين يفرون أو يعصون الأوامر.كما اندلعت احتجاجات جديدة على التعبئة الروسية الجزئية لـ 300 ألف جندي إضافي.وذكرت منظمة حقوق الإنسان الروسية OVD-Info أنه تم اعتقال 700 شخص يوم أمس السبت ، بينما تم اعتقال أكثر من 1000 شخص في وقت سابق من الأسبوع.الصحف الإماراتية.. أبوظبي تطالب بعودة جزرها المحتلة من إيران.. مصر تدرس إضافة التبرع بالأعضاء بالرقم القومي..روسيا تقيل جنرالا كبيراً بالجيشلابيد يتوعد إيران.. هل تنوي إسرائيل القيام بعمل عسكري ضد طهران؟يشار إلى أن المسيرات غير المصرح بها محظورة بموجب القانون الروسي.متحدثًا باللغة الروسية - لغته الأولى - حث زيلينسكي الروس على الاستسلام لأوكرانيا بدلاً من المخاطرة بالمحاكمة كمجرمي حرب بعد الصراع.وقال إن أوكرانيا ستعامل الفارين من الخدمة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ولن تعيد أحدا إلى روسيا إذا كانوا يخشون على حياتهم ومصيرهم.وأضاف "من الأفضل الاستسلام للأسر الأوكراني على أنتنقتل بضربات أسلحتنا".وقع الرئيس بوتين على قانون يوم السبت يعني أن الروس الذين يرفضون الخدمة أو يرفضون القتال أو يعصون الأوامر أو يستسلمون يواجهون الآن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.يُنظر إلى تحركات الرئيس الروسي على نطاق واسع على أنها محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد أن عانت قواته من انتكاسات في ساحة المعركة.تم الإبلاغ عن مئات الاعتقالات في الاحتجاجات في روسيا ضد التعبئة.يأتي ذلك، بينما تتواصل استفتاءات الانضمام إلى روسيا في أربع مناطق من أوكرانيا: لوجانسك ، ودونيتسك ، وخيرسون ، وزابوريجيا.وقد أدانت أوكرانيا والغرب التصويت ووصفتهما بأنه غير ديمقراطي ، ووردت تقارير عديدة عن تعرض السكان المحليين للترهيب من قبل الجنود الروس المسلحين.ستمهد الأصوات الطريق أمام روسيا لضم المناطق الأربع.قال كبير دبلوماسي بوتين ، سيرجي لافروف ، إن أي منطقة تصوت للانضمام إلى روسيا ستحصل على الحماية الكاملة للبلاد ، وستكون ملزمة بجميع قوانين ومذاهب روسيا.في حين أن الضم لن يتم الاعتراف به دوليًا ، إلا أنه قد يؤدي إلى ادعاء روسيا أن أراضيها تتعرض لهجوم من الدول الغربية من خلال ما توفره لأوكرانيا من أسلحة، مما يؤدي إلى تصعيد الحرب أكثر.أغلقت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا حدودها في وجه معظم الروس ، قائلة إنهم غير مستعدين لمنح اللجوء تلقائيًا لأولئك الفارين من التجنيد.وذكر وزير الداخلية الإستوني لوري لانيميتس قوله إن غزو أوكرانيا يعد "مسؤولية جماعية للمواطنين الروس" وأن رفض دخول الروس قد"يزيد السخط" في روسيا.