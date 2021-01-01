تفاصيل .. فشل صفقة نجم الاتحاد السكندري انتقاله إلى الزمالك

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أكد مروان عطية نجم فريق الاتحاد، رفض إدارة النادي السكندري رحيله إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.







وقال مروان عطية في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”: "أمير مرتضى منصور تحدث معي حول ضمي لنادي الزمالك، وأخبرني بأن فيريرا معجب بقدراتي، وقلت أنني أرحب لكنني لن أرحل إلا بموافقة النادي والحديث سيكون مع رئيس نادي الاتحاد".

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وتابع: "أنا ابن نادي الاتحاد ولا أريد إثارة غضب الجماهير، لذلك لا يمكن أن أرحل إلا بموافقة النادي".وأشار: "تحدثت مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عن رغبة الزمالك في ضمي، لكنه قال أنت لاعب كبير ونحن بحاجة إليك هذا الموسم، فقلت له وأنا تحت أمر النادي، شرف كبير لأي أحد أن يرتدي قميص نادي الاتحاد".واختتم: "رئيس الاتحاد أغلق بابا رحيلي نهائيا، وصمم على استمراري، وتمسك الاتحاد ببقائي أسعدني لأنني في نادٍ كبير أيضا، الاتحاد له الفضل فضل كبير عليا".الزمالك يستعد لمواجهة إليكت سبورت:في سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة إليكت سبورت، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 64، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.وكان الزمالك فاز على إليكت سبورت بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، على ملعب أحمد أهيدجو في الكاميرون.