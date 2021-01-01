أمريكا تطلق قمرًا صناعيًا للتجسس .. فيديو

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أمريكا تطلق قمرًا صناعيًا



أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، قمرًا صناعيًا للتجسس تابعًا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي إلى المدار على متن صاروخ “يونايتد ألاينس دلتا 4 الثقيل”.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، انطلق قمر التجسس "إن آر أو إل-91" في تمام الساعة 3:25 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، من قاعدة فاندنبرج الفضائية في مقاطعة سانتا باربرا بكاليفورنيا.

ويعتبر هذا آخر إطلاق لـ”دلتا 4? من الساحل الغربي، وتم التخطيط لعمليات إطلاق إضافية من فلوريدا قبل أن يتم استبدال دلتا بصواريخ "فولكان سينتور" التي تمثل الجيل التالي من يونايتد ألاينس دلتا.

وكان قد جرى إطلاق "دلتا أي في هيفي" لأول مرة في ديسمبر 2004.

وكانت تلك الرحلة رقم 387 لصاروخ دلتا منذ عام 1960 والإطلاق الخامس والتسعين والأخير من فاندنبرج.

يذكر أن مكتب الاستطلاع الوطني هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن تطوير وبناء وإطلاق وصيانة أقمار التجسس الأمريكية، وهي التي توفر بيانات استخباراتية لواضعي السياسات ومجتمع الاستخبارات ووزارة الدفاع.

المصدر: وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية

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