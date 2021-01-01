تكشف صور مسربة عن تصميم ومواصفات هاتف Oppo A17



Oppo A17 Oppo A17

تقدم شركة Oppo قريباً إصدارها الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة Oppo A17، ولقد أوضحت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم تفاصيل تصميم هذا الإصدار مع بعض المواصفات المميزة لهذا الإصدار.



تكشف الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت اليوم أن هاتف A17 يأتي بنفس ملامح تصميم هاتف A16، كما يضم أيضاً رقاقة معالج Helio G35، وينطلق الهاتف بسعة تخزين 64 جيجا بايت، وقدرة بطارية 5000 mAh.



وتوضح الصور أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي التصميم الجلدي من الجهة الخلفية، أيضاً كشفت التسريبات المصورة عن الألوان المقدمة من Oppo لهذا الإصدار، كما يأتي بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

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وتؤكد الصور على أن هاتف A17 يأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول التكوينات الداخلية لهذا الإصدار.