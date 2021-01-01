تستعرض تسريبات مواصفات الكاميرة في سلسلة Oppo Find X6

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صورة الخبر: Oppo Find X6
Oppo Find X6

بدأت شركة Oppo في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Find X، ولقد كشفت التسريبات السابقة عن بعض من مواصفات Oppo Find X6 واليوم تعود التسريبات للكشف عن مواصفات الكاميرة في السلسلة القادمة.

تؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف Oppo Find X6 يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

بينما يأتي إصدار Find X6 Pro بثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل للمستشعر الرئيسي والمستشعر المميز بزوايا عرض فائقة الإتساع وأيضاً للمستشعر المميز بعدسات telephoto.

من جانب أخر أشارت التسريبات أن هاتف OnePlus 11 سيأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Oppo Find X6 Pro تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يأتي Find X6 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

المصدر: بوابه المتميز

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