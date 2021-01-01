توضح صور إختيارات ألوان ساعة OnePlus Nord الذكية المرتقبة



OnePlus Nord OnePlus Nord

شغلت ساعة OnePlus Nord الذكية عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن الإختيارات المقدمة من وان بلس في ألوان الساعة الذكية.



تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها المتوسط من الساعات الذكية OnePlus Nord، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن الساعة تأتي بشاشة AMOLED بحجم 1.78 إنش، ودقة عرض 448 في 368 بيكسل، كما تدعم سطوع 500 nit.



وتأتي Nord Watch بأكثر من 100 من أوجه الساعات الذكية على شبكة الإنترنت، وتؤكد الصور المسربة على أن الساعة الذكية تأتي بألوان الأزرق والأسود.

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أيضاً تكشف الصور المسربة عن ميزة إستشعار البصمة في ساعة OnePlus Nord، كما تؤكد على أن الساعة الذكية تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.وتدعم الساعة تتبع ورصد عدد خطوات المستخدم، ونسبة السعرات الحرارية التي تم حرقها، أيضاً يؤكد مصدر التسريبات على أن الساعة الذكية تتميز بتصميم من السيليكون لسوارة المعصم، ويمكن التحكم في إعدادات الساعة عبر تطبيق الهاتف N Health.الساعة الذكية تدعم أيضاً تقنية البلوتوث 5.2، وتتوافق في العمل مع الهواتف بأنطمة iOS والأندوريد، ويمكن أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 أيام، أو 30 يوم في وضع الإستعداد.وتدعم OnePlus Nord عدد 105 من الأنماط الرياضية، كما يشار إلى أن شاشة ساعة وان بلس القادمة تدعم معدل تحديث 60Hz، وتأتي بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش.