تعتمد vivo تقنية الشحن اللاسلكي في هاتف vivo X Fold Plus القابل للطي



vivo X Fold Plus vivo X Fold Plus

تعقد vivo مؤتمرها القادم في 27 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف vivo X Fold Plus، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أن الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.



شاركت vivo عدد من الإعلانات التشويقية التي كشفت من خلالها عن صور رسمية لهاتف vivo X Fold Plus القابل للطي المرتقب، كما أوضحت بعض من المواصفات المميزة لهذا الإصدار.



ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية Qi للشحن اللاسلكي بقدرة 11W، بينما جاء هاتف vivo X Fold بقدرة شحن لاسلكي تصل إلى 50W، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن قدرة 11W للشحن تعود للشحن اللاسلكي العكسي في الهاتف.

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يذكر أن هاتف vivo X Fold Plus يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 80W، كما تم تحسين أكثر من 5000 تطبيق ليتوافق مع واجهة OriginOS Ocean في الهاتف.كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4730 mAh.ويضم الهاتف شاشة داخلية بحجم 8.03 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، وشاشة خارجية بحجم 6.53 إنش، أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر portrait بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر periscope بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.