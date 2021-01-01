تعتمد vivo تقنية الشحن اللاسلكي في هاتف vivo X Fold Plus القابل للطي

تعقد vivo مؤتمرها القادم في 27 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف vivo X Fold Plus، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أن الهاتف يدعم تقنية الشحن اللاسلكي.
شاركت vivo عدد من الإعلانات التشويقية التي كشفت من خلالها عن صور رسمية لهاتف vivo X Fold Plus القابل للطي المرتقب، كما أوضحت بعض من المواصفات المميزة لهذا الإصدار.
ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية Qi للشحن اللاسلكي بقدرة 11W، بينما جاء هاتف vivo X Fold بقدرة شحن لاسلكي تصل إلى 50W، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن قدرة 11W للشحن تعود للشحن اللاسلكي العكسي في الهاتف.
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