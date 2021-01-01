تعلم كيفية البحث عن فلاتر إنستجرام الجديدة وحفظها على التطبيق



إنستجرام إنستجرام

يمكن أن تكون فلاتر إنستجرام أداة مفيدة لتحسين مستوى قصص إنستجرام الخاصة بك. كما يمكن أن تكون هذه الفلاتر بمثابة مصحح بسيط للألوان.



وبالإضافة إلى ذلك نعلم جميعًا أنه لا أحد يحتاج حقًا إلى فلتر ليجعل نفسه يبدو أفضل، ولكن لا ضرر من استخدامه لتعزيز ثقتك بنفسك قليلًا أو لاستخدامه لتجربة الظهور بمكياج جديد دون الحاجة إلى شراء المنتجات أولًا.



وهناك أيضًا خيار وجيه لاستخدام هذه الفلاتر وهو بناء العلامة التجارية لشركتك أو صياغة جمالية متماسكة للملف الشخصي.

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ويعد استخدام الفلاتر الموجودة سهلًا مثل الاختيار من خيارات الكاميرا المحملة مسبقًا، وإذا كنت تبحث عن خيارات جديدة فإن الأمر يتعلق فقط بالانتقال إلى معرض الفلاتر.– كيفية البحث عن فلاتر إنسجرام الجديدة:1- انقر فوق علامة (+) الموجودة بجانب أيقونة قصتك في موجز الأخبار الخاص بك.2- اسحب إلى اليسار على شريط القائمة الدائري لشاشة الكاميرا حتى تصل إلى خيار استعراض التأثيرات، الذي تمثله عدسة مكبرة.3- اضغط على أيقونة العدسة المكبرة لفتح معرض التأثيرات.4- اختر من بين الفلاتر الشائعة على الصفحة الرئيسية، أو قم بالتمرير عبر الفئات وحددها في الأعلى.5- علاوة على ذلك يمكنك النقر فوق العدسة المكبرة في الزاوية اليمنى العليا للبحث.6- ويمكنك معاينة الفلاتر التي تهمك عن طريق النقر عليها واختيار “جربها”.– كيفية حفظ وتنزيل فلاتر إنستجرام الجديدة:1- أثناء وجودك في معرض التأثيرات انقر فوق عامل التصفية الذي ترغب في تجربته وانتظر حتى تفتح صفحة المعاينة.2- ابحث عن رمز التنزيل الموجود في أسفل يمين الشاشة وانقر فوقه لحفظه في الكاميرا.3- سيظهر الرمز ممتلئًا عند حفظ فلتر القصة في إنستجرام.وأثناء اختبار الفلتر يمكنك أيضًا النقر فوق اسم المرشح في الجزء السفلي من الشاشة لإحضار خيار Save Effect، والذي يمكنك النقر فوقه لحفظ التأثير على الكاميرا.4- أخيرًا يمكنك الآن العثور على فلاتر قصة إنستجرام المحفوظة حديثًا في القائمة عندما تذهب لإنشاء قصة جديدة.