تعلن "ناسا" مجددا تأجيل إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر

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صورة الخبر: ناسا
ناسا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية يوم السبت تأجيل إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر في إطار المهمة التجريبية "أرتيميس 1" بعد أن كان مقررا الثلاثاء المقبل، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وتحت تهديد العاصفة الاستوائية "يان" التي تعربد حاليا في جنوب جامايكا، سيكون على وكالة "ناسا" التحضير لإعادة الصاروخ إلى موقعه الأساسي في مبنى التجميع.

ويُتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة وتتجه صعودا نحو خليج المكسيك مرورا بفلوريدا، حيث مركز كينيدي الفضائي الذي من المقرر أن ينطلق منه الصاروخ.

المصدر: روسيا اليوم

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