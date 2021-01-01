نظارات واقع افتراضي للمرضى بغرف العمليات..لتقليل الألم والتوتر..



نظارات واقع افتراضي نظارات واقع افتراضي

توصلت دراسة حديثة أن كمية التخدير التي يحتاجها مريض الجراحة، يمكن تقليلها إذا ارتدوا نظارات الواقع الافتراضي (VR) أثناء العملية.



هذا وتم اكتشاف أن الانغماس في تجربة الواقع الافتراضي، أثناء وجود المريض في غرفة العمليات (OR)، يقلل الألم والقلق إلى الحد الذي يتطلب تخديرًا كيميائيًا أكثر اعتدالًا.



ودرس العلماء في مركز Beth Israel Deaconess الطبي في ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية ردود فعل المرضى الذين ارتدوا سماعة رأس أثناء خضوعهم لعملية جراحية في اليد، وبينما كانوا قادرين على طلب مهدئ في أي وقت أثناء الإجراء، انتهى الأمر بالمجموعة بتلقي جرعات أقل من المجموعة الضابطة التي لم تستخدم الواقع الافتراضي.

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ولم يقتصر الأمر على تقليل جرعات التخدير، بل فقد قد أمضى المرضى أيضًا وقتًا أقصر في وحدة رعاية ما بعد التخدير، وأبلغوا عن نفس مستوى الرضا مثل المجموعة الضابطة.هذا ويأمل الباحثون والأطباء، أن تقلل هذه النتائج من حالات الإفراط في التخدير، وآثاره الجانبية الضارة في المستقبل.