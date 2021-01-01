يختتم معهد تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي مع عدة جامعات



معهد تكنولوجيا المعلومات معهد تكنولوجيا المعلومات

اختتم فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بالمنصورة، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات للعام الدراسي 2022/2021 بالتعاون مع عدة جامعات.



ضمت الجامعات جامعة الزقازيق، وجامعة دمياط، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة عين شمس، وجامعة طنطا، وجامعة بنها وجامعة الأزهر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات، ومعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا، وذلك في ظل المنافسة العالمية القوية في سوق العمل المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وشمل التدريب عدد 1600 طالب في كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، والفنون الجميلة، والآداب، والتجارة، والذكاء الاصطناعي.



كما غطي التدريب عدة تخصصات، أبرزها دوت نت كور، وتطوير الويب باستخدام تقنية فيو، وتطوير الويب بمنهجية React، ولغة بايثون، وذكاء الأعمال (BI)، وتطوير الويب باستخدام إطار أنجولار، والمعالج المسبق للنصوص الفائقة (بي إتش بي)، وتطوير الهاتف المحمول باستخدام إطار فلاتر (Flutter)، ومجال التصور المعماري، وتطوير نظامي تشغيل iOS وAndroid للهاتف المحمول، وتطوير إنترنت الأشياء، والرسومات ثنائية الأبعاد، والرسومات الثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، والأنظمة المدمجة، ومقدمة للرؤية الحاسوبية، وعلم الروبوتات، ومجال تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



هذا وامتدت مدة التدريب 120 ساعة، بالإضافة إلى حضور ثلاث دورات تدريبية على منصة مهارة تك، وتضمن تنفيذ مشروع لتطبيق ما تم دراسته خلال التدريب. كما تم تنظيم محاضرات توعوية حتى يطلع الطلاب على سوق العمل المحلي والدولي ومتطلباته.



وتجدُر الإشارة إلى أن معهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.