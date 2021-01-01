المتهم باختراق بيانات «أوبر» عمره 17 عامًا



أوبر أوبر

بالتزامن مع تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، أعلنت شرطة مدينة لندن، أمس الجمعة، عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في ارتكابه جرائم قرصنة، على شركة أوبر للنقل الذكي.



وبحسب ما نشرت «فوربس»، نظرًا لأن الاعتقال تم في أوكسفوردشاير، وبالنظر إلى عمر المشتبه به، فإن خبراء الأمن السيبراني على يقين تام من أن هذا هو القائد المفترض لمجموعة الجريمة Lapsus $، ويعتقد أنه وراء عمليات اختراق ألعاب أوبر UBER، و روك ستار Rockstar المطورة للعبة GTA.



ومن المحتمل أن يكون هذا هو نفس الشخص الذي ذكرت أنه تم تسميته من قبل بعض منتديات الجريمة السرية باعتباره مسؤولاً عن كل من اختراق ألعاب أوبر UBER و Rockstar Games حين كان تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مازال جاريًا.

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وكان قد تفاخر هذا المخترق، باستخدام مقبض "TeaPot"، بكيفية اختراقه لشبكات Uber بسهولة، وتسريب 90 مقطع فيديو، بما في ذلك لقطات التطوير المبكرة للعبة GTA 6 من روك ستار Rockstar. كما زعم أن لديه كود مصدر GTA 6 ، ولكن تم حجبه عن النشر لأن الابتزاز هو علامة تجارية لشركة Lapsus $ بالإضافة إلى قرصنة لـ "lolz".وفي وقت سابق من هذا العام، في (مارس) إذا كان هو نفس الشاب، فقد ألقت شرطة مدينة لندن القبض عليه فيما يتعلق بالأنشطة التي تنطوي على مجموعة Lapsus $، وكان هذا الاعتقال أيضًا في أوكسفوردشاير، بإنجلترا.