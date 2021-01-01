المتهم باختراق بيانات «أوبر» عمره 17 عامًا

بالتزامن مع تحقيق أجرته الوحدة الوطنية للجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة، أعلنت شرطة مدينة لندن، أمس الجمعة، عن اعتقال شاب يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في ارتكابه جرائم قرصنة، على شركة أوبر للنقل الذكي.
وبحسب ما نشرت «فوربس»، نظرًا لأن الاعتقال تم في أوكسفوردشاير، وبالنظر إلى عمر المشتبه به، فإن خبراء الأمن السيبراني على يقين تام من أن هذا هو القائد المفترض لمجموعة الجريمة Lapsus $، ويعتقد أنه وراء عمليات اختراق ألعاب أوبر UBER، و روك ستار Rockstar المطورة للعبة GTA.
ومن المحتمل أن يكون هذا هو نفس الشخص الذي ذكرت أنه تم تسميته من قبل بعض منتديات الجريمة السرية باعتباره مسؤولاً عن كل من اختراق ألعاب أوبر UBER و Rockstar Games حين كان تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي مازال جاريًا.
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