يتسبب نقل ميزة هامة بـ«آيفون» في إرباك المستخدمين



آيفون آيفون

قامت شركة آبل بنقل واحدة من أكثر ميزات وحيل هاتف آيفون روعة، وهي خاصية إخفاء الصور، بعد أن غيّر أخر تحديث لنظام iOS موقع تفعيل الميزة تمامًا، مما ترك مستخدمي آيفون في حيرة وارتباك.



ومن المعروف أن هاتف آيفون iPhone الخاص بك يتمتع بالقدرة على إخفاء الصور لسنوات، وعند القيام بذلك، يتم وضع الصورة في مجلد خاص يسمى Hidden.



وقد ربما ترغب في إخفاء أفكار هدايا أعياد الميلاد، أو الصور الخاصة لأطفالك، و من السهل القيام بذلك، فكل ما عليك أولاً، هو أن تنتقل إلى الصور، وتحدد جميع الصور التي تريد إخفاءها.

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والآن ستحتاج إلى الضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية ثم اختيار إخفاء، علما بأنه في السابق، كانت هذه الميزة مخفية داخل قائمة المشاركة، الأمر الذي لم يكن منطقيًا حقًا، والأن اصبح في مكان أكثر منطقية بعد آخر تحديث لنظام iOS 16.ومما لا يثير الدهشة، أن هذه الخطوة قد تركت بعض المستخدمين في حيرة من أمرهم - فقد تدفق عدد من المستخدمين على تويتر Twitter ليسألوا أين يوجد زر إخفاء الآن، وكتب أحدهم: "كيف تخفي الصور في iOS 16 omg."وقال آخر: "نقل نظام iOS 16 لوظيفة إخفاء الصورة قد يستغرق سنوات من حياة بعض الأشخاص".وأضاف أحدهم: "الحمد لله غيرت آبل Apple أخيرًا مكان إخفاء صورك في iOS 16".وبالطبع، يمكنك أن تصبح أكثر ذكاءً عندما يتعلق الأمر بإخفاء الصور، فقد أتاح تحديث iOS 16 الجديد أيضًا قفل ألبوم الصور المخفية خلف Face ID.ولتشغيل الميزة، انتقل إلى الإعدادات، الصور ثم قم بالتبديل إلى استخدام Face ID.كما يمكنك أيضًا اختيار إيقاف إظهار الألبوم المخفي، والذي سيخفي الألبوم من تطبيق الصور الخاص بك تمامًا، وهذا يجعل من الصعب عرض صورك المخفية على آيفون iPhone بسرعة، ولكنها طريقة جيدة للحفاظ على خصوصية المجلد.وإذا لم تتمكن من رؤية هذه الميزات الجديدة، فتحقق للتأكد من أنك قمت بالتحديث إلى iOS 16، وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.أجهزة iOS 16 المدعومةوللأسف لا يمكن ترقية العديد من أجهزة آيفون iPhone إلى نظام التشغيل إصدار iOS 16..وفيما يلي قائمة بجميع أجهزة iOS 16 المدعومة:آيفون 14آيفون 14 بلسآيفون 14 بروآيفون 14 برو ماكسآيفون 13آيفون 13 مينيآيفون 13 بروآيفون 13 برو ماكسآيفون 12آيفون 12 مينيآيفون 12 بروآيفون 12 برو ماكسآيفون 11آيفون 11 بروآيفون 11 برو ماكسiPhone Xsآيفون XS ماكسهاتف iPhone XRiPhone Xآيفون 8آيفون 8 بلسiPhone SE (الجيل الثاني أو أحدث)وإذا كنت لا تعرف طراز آيفون iPhone الذي لديك، فيمكنك التحقق من خلال الانتقال إلى الإعدادات، عام، حول والنظر في اسم الطراز.