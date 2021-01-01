أبرز تسريبات جهاز بكسل تابلت من جوجل



بكسل تابلت بكسل تابلت

ظهرت أول تسريبات قوية لجهاز بكسل تابلت من جوجل من أشخاص موثوق بهم في 91Mobile. إنه تسريب يركز على المواصفات، ويعطينا نظرة على الميزات الأساسية التي يمكن أن نتوقعها عند ظهور Pixel Tablet ، بما في ذلك سعة التخزين والمعالج وحجم الشاشة. وفقًا للتقرير دخل بكسل حاليًا في مرحلة EVT (اختبار التحقق الهندسي). هذا يعني أنه تم الانتهاء من جميع الأجهزة تقريبًا ولا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة حسبما نقل موقع Digitartlends. في هذه المرحلة يُقال أن جهاز بكسل اللوحي يأتي بشاشة مقاس 11 بوصة ودعم WiFi 6 و 128 جيجابايت - 256 جيجابايت للتخزين. كما سيتم تشغيله بواسطة Tensor نفسه الذي يشغل بكسل 6 العام الماضي عند إطلاقه العام المقبل. على الرغم من أن Pixel Tablet قد تم وضعه كبديل لـ Nest Hub ، يزعم هذا التقرير أن جوجل تختبر قلم USI (Universal Stylus Initiative) لهذا الغرض. كان كل من Pixelbook و Pixel Slate آخر أجهزة جوجل ذات الشاشات الكبيرة لدعم الأقلام لتدوين الملاحظات والفنون. كان آخر جهاز لوحي يحمل علامة بكسل التجارية من جوجل هو Pixel Slate .



