هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي ومواصفات جبارة



شاومي شاومي

نشرت شركة شاومي الصينية إعلانا ترويجيا للتشويق لهاتفها القادم Xiaomi CIVI 2 والذي ستصدره الشركة بسعر رخيص للغاية حيث سيحصل الهاتف على عدد من الميزات الجبارة منها بطارية بسعة كبيرة، وتصميم مميز.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي القادم Xiaomi CIVI 2 سيحصل على شاشة من نوع LCD ذات حافة منحنية مع حواف رفيعة للغاية، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، وتقنية Dolby Vision ومستشعر للبصمة تحت الشاشة .



وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 بكاميرا رئيسية بمستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية، بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع كاميرا أخرى بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابيكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

قد يعجبك أيضا...

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط ، حيث سيعمل الهاتف بواسطة معالج قوى من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1 المخصصة للفئة المتوسطة.وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 أو 256 جيجابايت، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الهاتف في 27 سبتمبر في الصين.