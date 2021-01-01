هاتف جديد من شاومي بسعر خيالي ومواصفات جبارة

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صورة الخبر: شاومي
شاومي

نشرت شركة شاومي الصينية إعلانا ترويجيا للتشويق لهاتفها القادم Xiaomi CIVI 2 والذي ستصدره الشركة بسعر رخيص للغاية حيث سيحصل الهاتف على عدد من الميزات الجبارة منها بطارية بسعة كبيرة، وتصميم مميز.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي القادم Xiaomi CIVI 2 سيحصل على شاشة من نوع LCD ذات حافة منحنية مع حواف رفيعة للغاية، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، وتقنية Dolby Vision ومستشعر للبصمة تحت الشاشة .

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 بكاميرا رئيسية بمستشعر Sony IMX766 من شركة سوني اليابانية، بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع كاميرا أخرى بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابيكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط ، حيث سيعمل الهاتف بواسطة معالج قوى من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1 المخصصة للفئة المتوسطة.

وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi CIVI 2 على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 أو 256 جيجابايت، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن الهاتف في 27 سبتمبر في الصين.

المصدر: السلطة

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