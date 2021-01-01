تدشين "شيري أريزو 5 GT" الرياضية في الصين..بفارق 83 حصان عن النسخة المصرية..

في الثامن من شهر سبتمبر الجاري أعلنت العلامة الصينية "شيري Chery" عن تدشين النسخة الرياضية الجديدة من "شيري أريزو 5" بعد إضافة GT إلى اسمها، ولكن ليست الحروف الجديدة فقط هي ما حصلت عليه السيارة، ففي السطور التالية نستعرض أبرز ملامحها والتعزيزات الرياضية التي جاءت بها.
التصميم الخارجي
يختلف تصميم الواجهة الأمامية بشكل كامل عن شكل أريزو العادية، حيث حصلت "أريزو 5 GT" على مصابيح أمامية LED أكثر نحافة وحدة، وفي المنتصف تظهر شبكة أمامية ضخمة احتلت الجزء الأعظم من الواجهة بعد أن ابتلعت الشبكة السفلية، ويبدو تصميمها مستوحى إلى حد ما من تصميم الشبكات المستخدم في سيارات لكزس، وعلى الجانبين غاصت فتحات التهوية بعد أن انكمش حجمها وحصلت على شكل مثلث بدلاً من المستطيل الموجود في أريزو الحالية.
في الجوانب تأتي العجلات بتصميم خماسي الأذرع ويظهر من بينها أجزاء الفرامل بلون زاهي مقارب للون طلاء السيارة البرتقالي، ودون أن تفقد الإيقاع الرياضي، يظهر في الجزء الخلفي زوج من فتحات العادم عند كل جانب، بينما الدفيوزر بأجزاء من ألياف الكربون الشائع استخدامها في السيارات الرياضية، أما المصابيح الخلفية فقد اتصلت معًا بشريط زخرفي لونه أسود لامع استقر في المنتصف.. ولا يمكن إغفال شعار GT الموجود في عدة أنحاء خارج السيارة للإشارة إلى هويتها.
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