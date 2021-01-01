تدشين "شيري أريزو 5 GT" الرياضية في الصين..بفارق 83 حصان عن النسخة المصرية..



شيري أريزو 5 GT شيري أريزو 5 GT

في الثامن من شهر سبتمبر الجاري أعلنت العلامة الصينية "شيري Chery" عن تدشين النسخة الرياضية الجديدة من "شيري أريزو 5" بعد إضافة GT إلى اسمها، ولكن ليست الحروف الجديدة فقط هي ما حصلت عليه السيارة، ففي السطور التالية نستعرض أبرز ملامحها والتعزيزات الرياضية التي جاءت بها.



التصميم الخارجي

يختلف تصميم الواجهة الأمامية بشكل كامل عن شكل أريزو العادية، حيث حصلت "أريزو 5 GT" على مصابيح أمامية LED أكثر نحافة وحدة، وفي المنتصف تظهر شبكة أمامية ضخمة احتلت الجزء الأعظم من الواجهة بعد أن ابتلعت الشبكة السفلية، ويبدو تصميمها مستوحى إلى حد ما من تصميم الشبكات المستخدم في سيارات لكزس، وعلى الجانبين غاصت فتحات التهوية بعد أن انكمش حجمها وحصلت على شكل مثلث بدلاً من المستطيل الموجود في أريزو الحالية.



في الجوانب تأتي العجلات بتصميم خماسي الأذرع ويظهر من بينها أجزاء الفرامل بلون زاهي مقارب للون طلاء السيارة البرتقالي، ودون أن تفقد الإيقاع الرياضي، يظهر في الجزء الخلفي زوج من فتحات العادم عند كل جانب، بينما الدفيوزر بأجزاء من ألياف الكربون الشائع استخدامها في السيارات الرياضية، أما المصابيح الخلفية فقد اتصلت معًا بشريط زخرفي لونه أسود لامع استقر في المنتصف.. ولا يمكن إغفال شعار GT الموجود في عدة أنحاء خارج السيارة للإشارة إلى هويتها.

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المقصورة الداخليةداخل المقصورة أول ما يلفت الانتباه هو الشاشة الضخمة التي تطفو رأسيًا على لوحة القيادة، لتضم شاشة العدادات وشاشة الترفيه والبيانات معًا، وأسفاها مجرى أفقي يمتد بعرض اللوحة ليشكل فتحات المكيف، ويتخلل المقصورة السوداء لمسات بلون برتقالي في عدة أنحاء مثل المقاعد وجوانب الأبواب، وكذلك ألون الخياطة المستخدمة لتتلاءم مع لون الطلاء الخارجي للسيارة، وأيضًا عجلة القيادة متعددة الاستخدامات بتصميمها ثلاثي الأذرع وذات قاعدة مسطحة، ويتصل بها ذراع نقل الحركة.منظومة القوةبخصوص منظومة القوة فتعتمد "أريزو 5 GT" على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لتر متصل بشاحن تيربو لتصل القوة الحصانية إلى 197 حصان وأقصى عزم دوران 290 نيوتن متر، وتكتمل المنظومة بناقل حركة مزدوج القابض ذي 7 سرعات، بحيث تتسارع GT من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 6 ثوان.وبالمقارنة مع منظومة القوة الخاصة بأريزو في السوق المصري، نجد أنها تعتمد هنا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 114 حصان (أقل بفارق 83 حصان) وعزم دوران 141 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات في الفئة الأولى، أو CVT أوتوماتيك 7 سرعات في باقي الفئات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11,5 ثانية (زمن أطول بفارق 5,5 ثواني تقريبًا).وأخيرًا بخصوص سعر هذه النسخة الرياضية الجديدة في الصين فهو يتراوح ما بين 14,358 إلى 15,652 دولار (ما يعادل 279 إلى 304 ألف جنيه مصري).