تدشين "شيفرولية سيكر" 2023 في الصين..بلمحة مستوحاة من كامارو..



شيفرولية سيكر شيفرولية سيكر

في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري أطلقت شركة جنرال موتورز رسميا أحدث سيارة كروس أوفر مدمجة من شيفرولية Chevrolet، وهي الطراز "سيكر Seeker" داخل السوق الصينية وذلك بعدما أعلنت "شيفرولية" عن فتح باب الطلبات المسبقة للسيارة الجديدة كليا موديل 2023، في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.



يأتي إطلاق "شيفرولية سيكر" تحت مظلة SAIC-GM، وهو تعاون مشترك بين كل من مجموعة SAIC و مجموعة جنرال موتورز التي تنتمي لها علامة شيفرولية، لتحتل سيكر مكانة وسط بين سياراتي شيفرولية في الصين هما: "تراكر Tracker" صغيرة الحجم، و الطراز الأكبر"اكوينوكس‎ Equinox" .



ومن المقرر أن تنطلق السيارة الجديدة بخمس فئات تشمل نوعين مختلفين من فئات RS الرياضية، وتقدم جميعهم بتجهيزات عالية، ومجموعة من الخيارات الإضافية، بالإضافة إلى المظهر الرياضي الأكثر جرأة، الذي يستهدف جيل جديد من المشترين الشباب.

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تكشف سيكر عن التطور الأخير لتصاميم شيفرولية، كما تعد أول سيارة كروس أوفر لها تقدم مجموعة اختيارية للتصميم الخارجي تتضمن خطين باللون الأسود على غطاء محرك، مستوحى من شيفرولية كامارو، إلا أن ذلك متاحًا فقط للفئتين RS.. وبخلاف ذلك تتوفر السيارة في سبعة ألوان، تشمل اللون الذهبي الجديد "Contemporary Gold".بالنسبة لمنظومة القوة، كانت جنرال موتورز قد كشفت الشهر الماضي، أن الكروس أوفر ستعتمد على محرك 1.5T الأقوى في فئتها، وهو محركEcotec من الجيل الثامن، قادرا على توليد قوة 181 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT.. ووفقا لـ"جنرال موتورز" تستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100كم/س خلال 7.9 ثانية، فيما يبلغ حجم استهلاكها في الوقود 6.5 لتر / 100 كم .تنطلق سيكر 2023 في الصين بدءًا من الأسبوع المقبل، لتصل إلى الوكلاء والموزعين في جميع أنحاء البلاد، وستأتي جميع فئاتها بالتقنيات المتنوعة وتجهيزات السلامة بشكل قياسي، بما في ذلك نظام الصوت الجديد Tune Dynamic (TD)، على أن يبدأ سعر الإصدار القياسي من 19،970 دولارًا (389 ألف جنيه)، بينما يبدأ سعر الفئة RS من 23،540 دولارًا (459 ألف جنيه)ومن المتوقع أن تطلق جنرال موتورز سيكر في أمريكا الشمالية، لتحتل مكانة وسط بين "شيفرولية تريل بليزر Trailblazer"والجيل القادم من اكوينوكس‎ .Equinox